RIO GRANDE DA SERRA. A cidade tem história. Só precisa institucionaliza-la... Seguindo os passos da Dra. Gisela.

Roberto discursou:

Rio Grande da Serra tem história. Ela precisa ser contada, ser tornada pública.

Como se deu o seu processo emancipacionista? Quem foram aquelas pessoas que lutaram pela sua independência?

Rio Grande da Serra precisa fazer um acerto de contas com a sua história. Institucionalizar sua memória e seu patrimônio.

A cidade precisa ter um espaço para isso, um museu, um conselho de patrimônio histórico.

Rendo uma homenagem à Dra. Gisela Leonor Saar, que por muito tempo se dedicou a organizar a história de Rio Grandes. Os documentos por ela reunidos, e que estão com a família, precisam ser mantidos, preservados, estudados.

DRA. GISELA

Em artigo escrito em 1994, cujo original integra o acervo desta página Memória, Dra. Gisela fala da emancipação da cidade, ocorrida em plebiscito realizado em 1963.

De um total de 600 eleitores, 440 votaram pelo SIM da emancipação. Carlos José da Graça Veiga Carlson, que depois seria eleito o primeiro prefeito de Rio Grande da Serra, liderou o movimento autonomista local.

Rendendo homenagens ao chamado “Zé do Cartório”, Dra. Gisela enumera vários emancipacionistas, entre os quais uma mulher, Irinéia José Midoli, depois vereadora e prefeita.

Também foram autonomistas, segundo Dra. Gisela, Miguel Carnavale, Henrique Fontes Moreira, Antão Piedade, Humberto Rebizzi, Ubirajara Guimarães, Adelino Figueiredo, Graciano Mariano, Miyoso Nishikawara, Jove Dota e Arcenio Figueiredo, “dentre tantos outros”.

O artigo de Gisela Leonor Saar abre o vídeo sobre a participação de Rio Grande da Serra no encontro organizado pelo Diário do Grande ABC.

NO AR

A participação de Rio Grande da Serra no encontro dos memorialistas de 19 de abril, logo, logo, estará no site do Diário (www.dgabc.com.br), no Youtube e em outras plataformas.

Crédito das fotos 1, 2 e 3 – Projeto Memória (fotos e reprodução)

PESQUISADORES E PROTAGONISTAS. Em 25 de abril de 2014, Dra. Gisela recepcionava os pesquisadores Roberto Nascimento e Toninho Orlando; no destaque, o prefeito Carlos Carlson, o Zé do Cartório, sepultado no Cemitério São Sebastião

ONTEM. Na história de Rio Grande da Serra, a estação de trem, uma das primeiras da antiga EF São Paulo Railway, a Inglesa.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quinta-feira, 16 de junho de 1994 – Edição 8727

MANCHETE – Motoqueiros fuzilam duas mulheres em São Caetano.

O principal suspeito do crime era o ex-noivo de uma das vítimas.

DIADEMA – Prefeito José de Filippi enviava à Câmara projeto de encampação da Sabesp na cidade.

EDITORIAL – Moleque de rua.

O arbítrio do Sr. Filippi não passa de uma criancice e mostra que o PT não saiu da imaturidade política.

COPA 94 – Um bilhão verão a cerimônia de abertura. Emissoras brasileiras vão transmitir todos os 52 jogos da Copa do Mundo, 48 deles ao vivo.

Reportagem: Danilo Angrimani.

O grande astro da equipe russa, o atacante Sergei Yuran, acreditava em surpresa contra o Brasil.

Reportagem: Edson Rossi, enviado especial a Santa Cruz.

EM 16 DE JUNHO DE...

1904 – Polícia apreendia livros pornográficos que estavam sendo impressos na tipografia do Sr. Bertolotti, à Rua Florêncio de Abreu, em São Paulo. Dois títulos: “Uma sogra apaixonada” e “Amor e carne”.

1979 – Morria o jornalista Rubens Capozzoli, 59 anos, em São Caetano. Atuou em vários jornais, inclusive no Diário. Ultimamente participava da Assessoria de Imprensa da Prefeitura de São Caetano.

Zé Rodrix apresentava-se na churrascaria Porteira dos Pampas, no km 23 da Via Anchieta.

