Obituário - 14 de junho de 2024

SANTO ANDRÉ

Neyde Frare Fidelis, 88. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Pensionista. Dia 9. Memorial Planalto.

Wilson de Souza Medeiros, 86. Natural de Pirassununga (SP). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lourdes Maria Veiga e Silva Bonorino, 83. Natural do Rio de Janeiro (RJ). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Professora. Dia 9. Memorial Jardim Santo André.

Marina Daré Mathias, 83. Natural de Macatuba (SP). Residia na Vila Mazzei, em Santo André. Pensionista. Dia 9. Memorial Jardim Santo André.

Rafael Rosa Gabrii, 75. Natural de Leopoldina (MG). Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Pensionista. Dia 9. Memorial Jardim Santo André.

Maria Rezende, 74. Natural de Perdões (MG). Residia no bairro Capuava, em Santo André. Dia 9, em Santo André. Cemitério Municipal de Perdões.

Leni Giglio Ramos, 73. Natural de Santo André. Residia na Vila Luzita, em Santo André. Dia 9. Memorial Jardim Santo André.

Euzébio Francisco Agostinho, 77. Natural de Chavantes (SP). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Romilda Rodrigues, 74. Natural de Catanduva (SP). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Walter Lodi de Siqueira, 74. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Tapeceiro. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Berenice Sepulveda Rocha, 61. Natural de Cruzeiro do Oeste (PR). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Autônoma. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Raquel Inês Silveira, 61. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Confeiteira. Dia 9. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Miguel Menezes Santana, 50. Natural de Riacho das Almas (PE). Residia no Jardim Santo André. Pedreiro. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marcos Guntendorfer, 46. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Eletricista. Dia 9. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

SÃO BERNARDO

Dolores Mosqueira Prieto, 100. Natural da Espanha. Residia no Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério de Vila Euclides.

Helena Versolato Molon, 86. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Raul Stabelini, 88. Natural de Campinas (SP). Residia no Jardim Bom Pastor. Dia 9. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Nair Nazaret Arantes, 87. Natural de Elói Mendes (MG). Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 9. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Maria Isabel de Souza Jaldim, 37. Natural de São Caetano. Residia no bairro Olímpico. Dia 9. Cemitério das Lágrimas.

DIADEMA

Ivone Trofino dos Santos, 84. Natural de Borborema (SP). Residia na Chácara Sergipe, em São Bernardo. Dia 9, em Santo André. Vale da Paz.

Aparecido Correa dos Santos, 75. Residia no bairro Americanópolis, em São Paulo. Dia 9. Cemitério Municipal de Diadema.

Eustáquio Luiz dos Santos, 66. Natural de Caraí (MG). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 9. Vale da Paz.

Luciane Maria de Andrade, 50. Natural de Vitória de Santo Antão (PE). Residia no Capão do Embira, em São Paulo. Dia 9. Cemitério Municipal de Diadema.

Ivanildo Nogueira da Silva, 36. Natural de Crato (CE). Residia no bairro Taboão. Dia 9. Cemitério Municipal de Diadema.

RIBEIRAO PIRES

Terezinha do Carmo Araújo, 75. Natural de Santa Luz (BA). Residia no Tanque Caio, em Ribeirão Pires. Dia 9. Cemitério São José.

Hélio Barbosa da Silva, 56. Natural de Poço das Trincheiras (AL). Residia na Quarta Divisão, em Ribeirão Pires. Dia 9. Cemitério São José.