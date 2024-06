Ariana Grande se pronuncia sobre cenas de duplo sentido em séries infantis da Nickelodeon

Comportamento inapropriado? O documentário Quiet on the Set: The Dark Side of Kids TV tem dado o que falar na web por expôs situações polêmicas de programas infantis da Nickelodeon. Entre diversos atores que estrelaram as produções do canal, Ariana Grande fez parte de duas delas, Brilhante Victória (2010-2013) e Sam & Cat (2013-2014), protagonizando cenas de duplo sentido e de cunho sexual.

Em entrevista ao podcast Podcrushed, a cantora quebrou o silêncio pela primeira vez e contou o que achava dos roteiros.

- Acho que tivemos algumas lembranças muito especiais e nos sentimos muito privilegiados por poder criar esses papéis e nos tornar parte de algo que foi tão especial para muitas crianças. Especificamente sobre o nosso programa, acho que era algo que estávamos convencidas de que aquilo era o que tínhamos de mais legal em nós; ultrapassamos os limites com nosso humor. As insinuações [sexuais] eram, tipo, a nossa diferenciação cool. E não sei, acho que tudo aconteceu tão rapidamente e revendo alguns dos clipes agora, eu penso: Nossa, sério que fizemos isso? Ah, droga... E as coisas que não foram aprovadas para o canal foram colocadas no nosso site sem a gente saber. Acho que estou chateada, sim.