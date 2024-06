Filho de Fábio Assunção surpreende pai ao vivo no Encontro

Fábio Assunção participou do Encontro com Patrícia Poeta desta quinta-feira, dia 13, e acabou sendo surpreendido pela presença do filho mais velho, João, de 21 anos de idade.

Durante o bate-papo, o primogênito contou que se espelha muito no pai e que sente orgulho de ver ele fazendo na prática nas telinhas o que lhe ensina em casa:

- Eu escolhi seguir ser ator, mas eu acho bonito. Eu vejo em casa, ele tem um conceito da profissão que é muito bonito. Eu gosto muito de acompanhar. Você escuta em casa falando e aí você vê na TV e é a mesma coisa.

Além do filho, Fábio recebeu recados emocionantes de antigas parceiras de TV, como Malu Mader e Regina Casé, com quem trabalhou lado a lado em Todas as Flores.

Ao lado de Patrícia, o ator ainda relembrou com carinho de seus personagens mais marcantes.