Bolo e pão do santo casamenteiro são distribuídos esta quinta no Grande ABC

Cinco paróquias do Grande ABC homenageiam neste Dia de Santo Antônio (13) o seu padroeiro. Nos pontos, a distribuição de bolos e pães promete atrair fiéis em busca de sorte no amor e também fartura na mesa.

A programação andreense começa às 7h, tanto na paróquia da Vila Alpina - com missas a cada duas horas, até 20h; como na igreja de Santo Antônio do Arraial, na Av. Alfredo Maluf - com cerimônias a cada três horas e uma procissão a seguir. Nos dois endereços há quermesse todo o dia, com a venda do tradicional bolo casamenteiro.

As fatias também são destaque em São Bernardo e São Caetano, onde o foco está na distribuição e bênção de pães.

Na paróquia são-bernardense, do Bairro Batistini (com missa às 15h e 19h30), a expectativa de entrega está em 300 unidades. “O costume é deixar um pão guardado por meses na dispensa e só trocar no ano que vem. O sucesso é grande. A gente organiza esta distribuição há 25 anos, desde a primeira missa aqui na paróquia. Têm famílias que preferem preparar e trazer seus próprios 30 ou até 40 pães, para que todos os parentes sejam abençoados”, explica com alegria a voluntária Valdirene Lima.

Já no Jardim São Caetano, a marca expressiva de 5.000 pães doados por padarias da região para a paróquia foi alcançada e precisou da mobilização de 30 voluntários para padronizar em embalagens plásticas o item abençoado na noite anterior à festa. “No dia do santo mesmo, serão 50 os colaboradores. E por que o dia gera toda uma devoção ao padroeiro, boa parte destes voluntários pegaram até folga no trabalho”, destaca o padre Flávio Gomes de Alcântara.

Vale lembrar que na missa final da paróquia sul-caetanense, às 20h, o Bispo da Diocese de Santo André (responsável por todas unidades da região) marcará presença.

A POPULARIZAÇÃO DO SANTO

Ainda segundo a liderança espiritual, as festividades em torno do santo português vão além do marco de uma data, com raízes históricas para o povo brasileiro de modo geral.

“Ele se popularizou no Brasil também pelo fluxo de migração - já que Santo Antônio nasceu em Portugal e peregrinou pela Itália. Além disso, um fato interessante é que, depois de beatificado, ele se tornou um santo invocado para diversas causas: proteção das famílias, estímulo aos casamentos, para a fartura alimentar, assim como para as boas navegações.”

Cada uma das facetas da figura sacra conta com um milagre, mas a que mais chama a atenção é de fato a fama de ‘desencalhador’ nas relações amorosas. A respeito desta fama, segundo Flávio, ‘a crendice é grande’: “principalmente as mulheres viram de cabeça para baixo uma imagem de Santo Antônio em pote com água. E ainda hoje ouço que há quem descasque laranja e, com as cascas, enrole ele; quem é supersticioso diz que quando a imagem do santo quebra, aparece a letra da pessoa com que se casará”, conta em gargalhadas.

Apesar das brincadeiras, a liderança religiosa diz fazer questão de enfatizar tanto no Dia dos Namorados, como na data do santo casamenteiro que, em termos de amor, “não é possível conquistas a qualquer preço, é preciso sabedoria”.

“O santo é apenas uma força e gesto que inspira, porque são as pessoas em si que necessitam se abrir à força do amor. Isto envolve respeitar os defeitos e qualidades dos outros, mas também se preparar para as pessoas que amarão”, aconselha.

CONFIRA A LISTA COMPLETA DE ENDEREÇOS DAS FESTAS

SANTO ANDRÉ - Paróquia Santo Antônio

Largo São Francisco, 113 - Vila Alpina

SANTO ANDRÉ - Paróquia Santo Antônio do Arraial

Av. Alfredo Maluf, 235 - Jardim Santo Antônio

SÃO BERNARDO - Paróquia Santo Antônio

Estrada Galvão Bueno, 4945- Batistini

SÃO CAETANO - Paróquia Santo Antônio

Av. Líbero Badaró, 335 – Jardim São Caetano

RIBEIRÃO PIRES - Festa de Santo Antônio

Complexo Ayrton Senna (Av. Prefeito Valdírio Prisco, 193 - Centro)

*A programação completa de quermesses do Grande ABC também é destaque no Diário.