Bruna Marquezine fala sobre perrengues com vestido do Met Gala e interação com Chris Hemsworth

Bruna Marquezine abriu o jogo sobre os bastidores do Met Gala 2024, na qual esteve presente como a única brasileira. Em entrevista para o podcast Famosos Conselhos, que participou com Sasha Meneghel, a atriz contou que sentiu fortes desconfortos com seu vestido.

- Não dava para respirar. Eu mandei apertar tudo que dava, tudo que tinha, confessou a atriz.

Além disso, ela contou que o tecido estava a machucando, por isso, precisou tomar alguns cuidados para não sangrar:

- Ele tava me cortando. Por fora, olha como ela tá linda. Por dentro, tinha um corset que me dividia no meio e um tecido muito grosso que me cortava. Aí enrolaram aquela fita de peito (fita adesiva) na minha perna.

E não foi só o vestido que causou, viu? A interação com os outros famosos também gerou uma insegurança na brasileira. Segundo Bruna, o mais simpático com ela foi Chris Hemsworth:

- Ele era o mais simpático, começou a puxar assunto: e que vestido legal, o mais original até agora, o seu é o meu preferido

Outro encontro foi com Zendaya, a quem Bruna nunca escondeu ser fã:

- A Zendaya não tava na escada, porque ela foi trocar de roupa. Mas eu fui na mesa dela, tomei coragem, bebi e fui. E aí que a gente é amiga.

E continua:

- Quando eu a conheci, tentei por meio segundo fingir que era normal para mim. Só que durou meio segundo! Eu falei: Cara, eu te admiro muito. Eu sei que estou destruindo todas as possibilidades que eu tenho de ser sua amiga fazendo isso. E ela falou: Não, eu adoraria ser sua amiga!. E aí a gente trocou telefone.

Ainda assim, Bruna contou que precisou se esconder no banheiro por alguns minutos:

- Me deu uma panicada olhar em volta e ver muita gente que eu admiro e não saber até onde dá para ir. E aí eu fui para o banheiro e sentei (na privada). E deu 15 minutinhos e eu falei: tá bom, acho que é hora de voltar.

O cardápio do evento também não ajudou muito:

- Era uma salada e depois um prato principal, que era uma carne e uma massa em cima da carne.