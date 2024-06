A prioridade de Auricchio

A São Caetano administrada pelo médico José Auricchio Júnior (PSD) é, inegavelmente, um canteiro de obras. A equipe deste Diário, que é sempre muito bem recepcionada pela população, que tem o jornal como aliado na fiscalização do governo, é testemunha do desassombro com que o chefe do Executivo assina contratos com empreiteiras destinadas a realizar projetos de perfumaria arquitetônica. Se houvesse algum prêmio universal destinado a laurear gestores “empreendedores”, o são-caetanense conquistaria a tal distinção com louvor. Ocorre que o embelezamento urbano do município tem sido feito a custo muito alto para a sociedade – e aqui não se fala de valor monetário, mas de social.

Enquanto troca o asfalto das principais avenidas da cidade, de modo tresloucado, Auricchio tem permitido que empresas quarteirizadas, via contrato com a FUABC (Fundação do ABC), sucateiem a qualidade da saúde em São Caetano. Reportagem publicada nesta edição, baseada em depoimentos de inúmeros profissionais, que consideram o jornalismo praticado pelo Diário muito bem-vindo, mostra que médicos do Hospital Maria Braido têm enfrentado atrasos no pagamento dos contracheques desde dezembro de 2021! Como é que um prefeito faz tantas obras, prova inequívoca de que há dinheiro em caixa, ou então capacidade de obtenção de crédito, e deixa médicos sem salário no fim do mês?

Não se pode sustentar que todas as reclamações dos usuários do sistema de saúde de São Caetano, que estão se acentuando nos últimos tempos, devem-se ao calote nos médicos do Hospital Maria Braido, mas certamente passam por aí. José Auricchio Júnior, médico de formação, chega aos estertores de seu quarto mandato à frente da Prefeitura com uma mácula gigantesca em seu currículo, qual seja, a de atrasar salários dos próprios colegas de profissão! Talvez seja uma questão de prioridades, cuja justificativa escapa à população de uma das cidades mais ricas do Brasil, que quebra recordes de investimentos em asfalto, mas não tem dinheiro – ou responsabilidade – para cuidar de gente.