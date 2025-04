João Gabriel é eliminado e mais um paredão é formado no BBB25 com Maike, Renata e Vinícius

Com a reta final cada vez mais próxima, as semanas turbo continuam rolando. Nesta terça-feira, dia 8, mais uma noite agitada aconteceu no BBB25. Começando com a eliminação de João Gabriel, mas não parou por aí! Ainda teve Prova do Líder e mais uma formação de paredão.

Dando start em mais uma das noites decisivas do BBB, Tadeu Schmidt entrou para conversar com os brothers e logo em seguida já começou com mais um dos tão esperados discursos para anunciar que João Gabriel foi o eliminado, do paredão que estava concorrendo com Diego Hypólito e Vitória Strada.

Já preparando mais um ciclo, rolou mais uma Prova do Líder do reality show. Na disputa, os participantes tinham que contar com a sorte para ser o primeiro a completar frases. Quem foi o mais rápido a terminar foi Guilherme.

Como o tempo está correndo contra os competidores, eles tiveram que montar mais uma berlinda, com indicação direta do líder Maike. Com a mais votada pela casa Renata e o contragolpe do nadador, Vinícius.