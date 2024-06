Eduardo minimiza crítica do PT e faz aceno a adversários

Pré-candidato do PSB à Prefeitura de Santo André, o vereador Eduardo Leite minimizou ontem a crítica recebida de integrante da coordenação da pré-candidatura de Bete Siraque (PT), o ex-vereador e ex-secretário de Cultura Tiago Nogueira, de que foi desleal com o Partido dos Trabalhadores ao recorrer à Justiça para deixar a agremiação pela qual se projetou politicamente.

“Para mim foi apenas uma opinião isolada de um militante”, reduziu Eduardo Leite. “Nada mais”, completou o pré-candidato do PSB, que disse querer manter conversa com os demais partidos, inclusive com o PT. “Não pautamos a nossa campanha por essas questões ideológicas, isso nos dá a possibilidade de dialogar com toda a cidade.”

Na semana passada, em entrevista ao Diário, Tiago disse que Leite havia sido “extremamente desleal com o PT” por tentar desgastar a imagem do partido ao judicializar seu processo de desligamento, iniciado depois que o atual pré-candidato elogiou a gestão do atual prefeito, Paulo Serra (PSDB), também em conversa com o jornal.

Atualmente, além do próprio PSB, Leite tem o apoio do Democracia Cristã e do PMB. Mas o vereador alegou que a vaga de vice poderá ser oferecida a agremiações que hoje estão apoiando outras pré-candidaturas, na tentativa de atraí-las. “Tenho conversado com muitas pessoas ligadas a vários partidos políticos.”

Segundo Leite, até o início das convenções – que, de acordo com o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), estão marcadas de 20 de julho a 5 de agosto –, haverá recomposição das forças partidárias em Santo André. O pré-candidato previu que a definição oficial das chapas vai gerar insatisfações que podem resultar em rupturas nas alianças já anunciadas.

Leite disse que estará de olho nessas movimentações. “Vou observar como vai ficar a conjuntura no período das convenções partidárias”, argumentou. “Muitas coisas podem mudar até lá. Todos os partidos, todos os projetos que estão aí, vão começar a discutir a chapa. A gente já tem os pré-candidatos a prefeito. Faltam os pré-candidatos a vice. É justamente essa movimentação que pode deixar eventualmente um ou outro insatisfeito. E nós vamos estar atentos a isso”, finalizou o vereador.