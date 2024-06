Câmara de Mauá perde equipamentos de votação eletrônica

Os vereadores de Mauá tiveram de “voltar no tempo” na Câmara. Acostumados ao uso da tecnologia, os parlamentares confirmavam as presenças e votavam de forma eletrônica em tablets instalados em suas mesas. Porém, ontem, os equipamentos e o painel central que registrava os resultados e as ausências não estavam mais à disposição. Sem ajuda da tecnologia, os posicionamentos sobre as pautas voltaram à moda antiga, de forma nominal e com um gesto de cada parlamentar, que levantava a mão de acordo com suas convicções. O retrocesso está diretamente ligado ao encerramento do contrato com empresa prestadora de serviços responsável pela disponibilização dos eletrônicos e operacionalização dos sistemas.

Júnior Getúlio (PT), vereador eleito presidente da Câmara no dia 7 de maio após Geovane Corrêa (PT) renunciar ao mandato na esteira de denúncia de crime sexual contra menor de idade, foi procurado pelo Diário para falar sobre o contrato. O petista limitou-se a dizer, sem citar valores ou nome da terceirizada, que o contrato venceu no dia em que assumiu o comando do Legislativo. “A equipe técnica da Casa havia recomendado ao antigo presidente não renovar o contrato por conta do sobrepreço, muito além do valor de mercado”, argumentou.

O presidente também foi questionado sobre se existe a possibilidade de abrir licitação para contratação de outra empresa para o gerenciamento do sistema eletrônico. “Nossos técnicos estão estudando preços e tecnologias”, declarou Júnior Getúlio, sem citar prazos.

O Diário procurou Vaguinho do Zaíra (PSD), atual vice-presidente da Câmara e interino durante o afastamento de Geovane Corrêa, mas o pessedista não se manifestou até o fechamento desta edição. Corrêa também não foi questionado, mas não se pronunciou.