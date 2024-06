Oprah Winfrey é hospitalizada por um problema severo, afirma fonte próxima

Oprah Winfrey foi hospitalizada após passar por um problema gastrointestinal severo. Nesta terça-feira, dia 11, segundo a melhor amiga da apresentadora, Gayle King, a artista foi internada com quadro de desidratação.

Espero que ela não fique brava por compartilhar isso. Ela teve um problema no estômago. Uma cólica estomacal que fez ela soltar coisas pelos dois buracos. Não quero deixar isso muito gráfico, pontuou a amiga da apresentadora ao programa norte-americano CBS Mornings.

Gayle ainda contou que Oprah precisou ser medicada pela via intravenosa. Aos fãs da apresentadora, pontuou que, apesar do susto, ela ficará bem. Depois de revelar as informações sobre o estado de saúde da amiga, ainda desejou que Oprah não ficasse brava com ela.

Vale notar que, recentemente, a apresentadora surpreendeu o público ao revelar que fazia o uso de Ozempic, um remédio para diabete que virou febre entre os famosos que procuram por resultados mais rápidos no emagrecimento.