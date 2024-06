Maite Perroni, do RBD, fala sobre polêmicas envolvendo Soy Rebelde Tour

Maite Perroni comentou a polêmica envolvendo as suspeitas de desvio de dinheiro na Soy Rebelde Tour. Em entrevista para o canal Chisme No Like, a cantora pediu que os fãs respeitassem esse momento difícil que o grupo está passando e lamentou que a história deles seja manchada dessa forma.

- Com o coração na mão, pois todos sentimos isso e, ao mesmo tempo, nos dá muita pena que depois de tantos anos, e de tantas ilusões? e depois de 20 anos poder subir a um palco juntos, aconteça uma situação assim. Mas é preciso seguir, organizar as coisas, e vamos ver o que vai acontecer.

Como você vem acompanhando, Anahí está sendo alvo de boatos de ter sido cúmplice do suposto desvio de dinheiro da turnê. Ao lado do marido, Manuel Velasco, ela teria cometido fraude para redirecionar o dinheiro para campanha política dele, que estaria pretendendo se candidatar à presidência do México.

Questionada sobre o assunto, Maite respondeu:

- É muito difícil fazer estes tipos de apontamentos, penso que devemos respeitar mais e realmente não destruir algo tão bonito pelo que fomos em toda a vida. Infelizmente estamos em um meio que qualquer coisa que é dita ou feita, levam para um outro rumo. Não é justo para nós, para nossa história, isso que estamos vivendo.