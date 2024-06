Servidores e estudantes da educação federal realizam ato em Santo André

Servidores da educação federal realizam uma manifestação em Santo André, envolvendo trabalhadores e estudantes da UFABC (Universidade Federal do ABC) nesta manhã de terça-feira (11). O protesto bloqueia a Avenida dos Estados em frente ao campus da universidade, e ocorre em um dia crucial para os TAEs (Técnicos Administrativos em Educação). Hoje, as entidades representativas da categoria - Fasubra (Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-Administrativos) e o Sinasefe ( Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica) - se reúnem com o MGI (Ministério de Gestão e Inovação), que representa o governo federal.

Em greve há três meses, os servidores da educação federal têm realizado atos e manifestações para sustentar reivindicações durante as negociações com o governo federal. Os grevistas exigem a recomposição de 10 anos de cortes no orçamento da Educação e um reajuste salarial para 2024. O governo, no entanto, recusa atender a essas demandas, priorizando o cumprimento das metas de superávit fiscal e o pagamento dos juros da dívida pública, o que consome metade do orçamento da União.