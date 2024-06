Cetesb realiza megacomando de fiscalização de fumaça preta no Estado

Durante os meses de inverno, quando as condições meteorológicas são desfavoráveis à dispersão de poluentes, a Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) intensifica as ações de controle e fiscalização das fontes móveis e fixas potencialmente poluidoras do ar. A primeira ação deste ano acontece nesta terça-feira (11), das 9h às 13h, quando haverá comandos simultâneos de fiscalização de fumaça preta, emitida por veículos a diesel, em 21 pontos situados nas principais rodovias do Estado. Os veículos flagrados com emissão de fumaça além do permitido pela legislação serão multados.

Além da fiscalização, a Cetesb desenvolverá, durante o inverno, ações educativas junto aos condutores de veículos, em parceria com as associações de empresas de transporte de carga. A multa para os veículos que não estiverem em conformidade com os parâmetros de emissão de poluentes é de R$ 2.121,60, podendo ser reduzida caso o proprietário do veículo comprove a reparação mecânica do veículo.

PONTOS DE FISCALIZAÇÃO

1- Rodovia Anchieta - km 17,5 sentido sul - São Bernardo

2- Rodovia Raposo Tavares - km 35,9 - Cotia

3- Rodoanel Trecho Oeste - km 13,5 sentido norte – Barueri - ponto com parada do veículo

4- Rodovia Anhanguera - km 53, - sentido interior/capital - Posto de Apoio Autoban

5- Rodovia Ayrton Senna - km 41 - Itaquaquecetuba

6- Rodovia Anhanguera - km 89+550 - sentido norte: capital-interior

7- Rodovia dos Bandeirantes - km 58 - sentido interior- capital

8- Rodovia Prof. Zeferino Vaz - SP 332 - km 129 - norte

9- Rodovia Washington Luís - km 175 - sentido capital - em frente ao auto posto Confiante

10- Rodovia Raposo Tavares - sentido oeste - km 442 + 600

11- Rodovia SP 294 - km 452, Marília

12- Rod. Raposo Tavares - km 561,5 - ao lado da Base PM Rodoviária - Sentido Pres. Prudente/Assis

13- Rodovia Washington Luiz - km 443 - sentido interior/capital, próximo à base da Polícia Rodoviária

14- Base Oper. da Polícia Rodoviária de Araraquara - Rodovia SP 310 - km 273 + 400m - pista Sul

15- Rodovia Marechal Rondon - km 252 - sentido interior - Botucatu

16- Rodovia Anhanguera - km 326 - Norte - Jardinópolis

17- Rod. Gov. Dr. Adhemar Pereira de Barros (SP-340), km 159, (Base da Polícia Militar Rodoviária – Mogi Mirim), sentido interior-capital, Mogi Mirim

18- Rodovia Cônego Domênico Rangoni - km 267 - leste - Cubatão

19- Rod. Régis Bittencourt - km 441 + 883 Pista Sul - Registro

20- Rodovia dos Imigrantes - km 56+500 - Cubatão

21- Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro - Km 7,85, Posto SAU - Serviço de Atendimento ao Usuário