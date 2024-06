Justiça? Ora a Justiça

É vergonhosa, para não dizer criminosa, a omissão dos vereadores de São Caetano – ressalvadas as honrosas exceções de Bruna Biondi (Psol) e Edison Parra (Podemos) – diante dos desmandos do prefeito José Auricchio Júnior (PSD). Talvez por ter a certeza de que o Poder Legislativo abriu mão da prerrogativa constitucional de fiscalizar o governo, sabe-se lá por quais razões, o chefe do Executivo decidiu nos últimos tempos testar os limites da lei. O pessedista se sente tão à vontade, e se julga estar acima do bem e do mal, que passou, inclusive, a desrespeitar até mesmo ordem judicial, como se vê no caso específico das residência terapêuticas.

Faz seis anos que decisão do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) mandou o Paço construir duas residências para acolher moradores diagnosticados com doenças mentais. Mas, como se considera inatingível pelas sanções que regulam a vida dos demais mortais, acima do bem e do mal, o prefeito resolveu ignorar a ordem. Fossem sérios os vereadores de São Caetano, e estivessem comprometidos com o eleitor que os colocou nas cadeiras, já teriam cobrado Auricchio de modo incisivo. No vácuo do Legislativo, a Defensoria Pública do Estado conseguiu obrigar a Prefeitura a custear vagas em clínicas particulares até que o município cumpra a ordem.

Mas, dado o histórico do imperador José Auricchio IV, não seria de se estranhar que ele voltasse a descumprir determinação legal, certo de que nada nem ninguém poderá questionar suas omissões. Por outro lado, a população sofre. Como vem sendo noticiado à exaustão, acumulam-se em São Caetano falhas na rede pública de saúde. Como já abordado aqui mesmo neste espaço, lamentável que justamente sob a gestão de um médico é que a saúde se deteriora a olhos vistos no município. Infelizmente, com uma Câmara subjugada e um prefeito que não obedece sequer ordem da justiça, não há muita esperança de que algo vá mudar – a não ser no voto.