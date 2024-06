Idoso de Santo André morre após levar ‘voadora’ em Santos

Cesar Fine Torresi, morador de Santo André, morreu após levar uma “voadora” (um chute que o acertou no peito) de um homem de 39 anos em Santos, no Litoral paulista. O caso ocorreu no sábado (8), quando o idoso de 77 anos passeava com o neto na Rua Professor Pirajá, no Bairro Aparecida. O agressor foi detido pela Polícia Militar momentos após o crime e nesta segunda (10) teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pela Justiça, após a realização de audiência de custódia.

A morte da vítima foi confirmada hoje pela SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo) e o enterro ocorreu no Cemitério Nossa Senhora do Carmo, no Parque das Nações, em Santo André.

Apesar de ser morador do Grande ABC, Cesar Toressi costumava viajar para a Baixada Santista para visitar familiares.

Na hora da ocorrência, o idoso atravessava a rua entre os carros que estavam na via, acompanhado do neto de 11 anos, segundo o Boletim de Ocorrência registrado. Durante a passagem, o agressor dirigia em alta velocidade e teve que parar bruscamente. Torresi, então, encostou no capô do carro do homem. Após o idoso ter terminado a travessia da rua com o neto, o agressor saiu de seu veículo e acertou a vítima com um forte chute no peito.

Quem relatou o ocorrido foi o próprio neto da vítima, que assistiu a toda a cena – o menino contou o que viu ao pai, filho de Torresi, que prestou o depoimento à polícia.

Com o impacto, o idoso, que estava de mãos dadas com o neto, caiu no chão desacordado. Ele foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Em seguida, foi encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Zona Leste, onde sofreu três paradas cardíacas e chegou a ser entubado, mas não resistiu.

De acordo com a SSP, “o filho do idoso compareceu à unidade policial informando o óbito do seu pai”.

O caso foi registrado como lesão corporal seguido de morte na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Santos. Segundo o jornal A Tribuna, de Santos, o agressor deverá ser encaminhado para o CDP (Centro de Detenção Provisória) da cidade de São Vicente. Ainda de acordo com o periódico local, o advogado de defesa do homem informou que irá pedir um habeas corpus no TJSP (Tribunal de Justiça de São Paulo), visando conceder liberdade ao acusado “por não estarem presentes os fundamentos da prisão cautelar, porquanto, na espécie, esta (prisão) poderá ser substituída por medidas cautelares diversas da prisão”.