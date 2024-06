Ao misturar tudo no mesmo pote, Ibope despreza o poder de produção da TV

Há poucos dias, aqui se falou de um erro que o Ibope comete ao inserir num mesmo relatório a soma dos canais pagos e do streaming com as pontuações de cada TV aberta. Tudo junto e misturado.

A nosso ver, algo sem sentido, que pode levar um desavisado qualquer a interpretações erradas, completamente fora da realidade.

Houve quem concordasse, uma boa maioria por sinal, enquanto outros não, além de alguns ainda sem posição definida. Ou usando o tema para tangenciar por caminhos sem muito a ver.

De qualquer forma, continuamos entendendo que num país como o nosso, com a soberania da TV aberta, o conteúdo produzido incessantemente pelas grandes redes deve ser obrigatoriamente creditado a elas, independentemente da forma de acesso, PayTV ou qualquer outra plataforma.

Durante e depois da pandemia, de modo especial, o mundo sofreu enormes transformações, menos o universo das pesquisas de audiência.

Há uma necessidade absoluta de melhorar a amostra, não juntando tudo num pote só, mas em condições de apresentar relatórios absolutamente completos. Precisos. A Kantar, que conhecemos seu potencial, tem essa capacidade. Basta fazer.

TV Tudo

A propósito

Sobre a trapalhada na medição do Ibope, na tarde de domingo, no consolidado, ontem, fizeram as correções necessárias.

Diante do que aconteceu, e sistematicamente acontece, por que não acabam com o real time? O minuto a minuto?

Por favor

Quando se reclama por aqui da poluição na tela dos canais de jornalismo, pode ter certeza que isso não se dá só pela breguice, mas também maior risco de se cometer erros.

Difícil entenderem que só o necessário nos basta.

Por que empetecar tanto?

Sempre um estrago

Chegam, num mesmo momento, transmitir oito, nove informações ao mesmo tempo, como se alguém nesse mundo fosse capaz de assimilar tanto.

Pois bem, é sempre um erro atrás do outro.

Liderança

A TV Jovem Pan, que várias vezes já foi alertada sobre isso, continua sendo a campeã das bobagens colocadas na tela.

Olha o exemplo ao lado. “os brasileiros não sacaram R$ 8,16 em recursos esquecidos”. Esqueceram de colocar o bi. Só isso.

Paladar

Blogueirinha, personagem de Bruno Matos, fará uma participação no “MasterChef” da Band, nesta terça-feira.

Os cozinheiros terão de agradar o paladar dos jurados e da convidada especial com um cuscuz paulista.

Não se queixa

Com o tema “corretor de imóveis” em pauta, por causa da nova profissão do ator Marcello Antony em Portugal, vale lembrar também de um outro exemplo de sucesso nessa área.

O apresentador e jornalista Guilherme Arruda, marido da Patrícia Maldonado, já há alguns anos trabalha como corretor nos Estados Unidos, onde a família passou a morar. E vai muito bem.

Últimos dias

Eliana, nesta terça, grava o “Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel”, que será levado ao ar no próximo domingo.

Já amanhã, quarta, será a vez do “Eliana”, para exibição no dia 23, sua última aparição, não contando o Teleton, dias 8 e 9 de novembro.

A vez dele

Silvio Brito é o convidado do “Programa de Todos os Programas” desta terça-feira, falando um pouco da sua carreira, que começou bem cedo, aos seis ou sete anos de idade. Metido a jogar bola, mas ainda bem que virou cantor.

Ao vivo, 18h, no YouTube da Record e mídias sociais do R7.

Game show

Mônica Carvalho esteve na Argentina marcando presença nas gravações do “Acerte ou Caia!”, novo programa da Record comandado por Tom Cavalcante, com estreia em agosto nas tardes de domingo. “Foi bem divertido! É uma alegria ver o Tom de volta à TV", comemora Mônica.

A atriz, ex-"No Limite", da Globo, atualmente apresenta os prêmios da Telesena no SBT.

Equipe

Na abertura das transmissões da Eurocopa, sexta-feira, Alemanha x Escócia, a Globo terá Gustavo Villani, Caio Ribeiro e Paulo Nunes.

Em relação a ele, Paulo, permanece mantido na escada, mesmo estando em Goiânia acompanhando um problema de saúde com sua mãe.

No SporTV, Everaldo Marques, Dodô e Eric Faria.

Espaço reservado

Na Rede TV!, todos já trabalham com a certeza da contratação de Edu Guedes para um novo programa nas manhãs, nos mesmos moldes do que ele ainda vem apresentando na Band.

Estreia prevista já para agosto.

Bate – Rebate

• Dayanna Maia e Letícia Laranja estarão com o espetáculo “Escape!” no Teatro Café Pequeno, Rio de Janeiro, de 21 a 30 de junho.

• Germano Lunelli, ator e professor de educação física, lançado na nona temporada da série “Reis”, vai agora para “Família é Tudo”, na Globo.

• A Globo, ontem, informou que tem uma nova diretoria de Marketing, com a direção de Samantha Almeida.

• Datas estabelecidas: “Renascer” terá seu último capítulo exibido no dia 6 de setembro, reprise no dia 7...

• ... As gravações devem seguir até o final de agosto...

• ... “Mania de Você”, do João Emanuel Carneiro, vai estrear dia 9.

• A Warner Bros. Discovery, durante a recente “Rio2C”, confirmou o lançamento da novela “Beleza Fatal” para janeiro de 2025...

• ... Desta forma, vai “pular” Jogos Olímpicos e Eleições, entre outros eventos que atraem atenção do mercado.

• Helena Ranaldi esteve na 28ª edição do Cine PE Festival Audiovisual, no Teatro do Parque, que termina nesta terça-feira. E por lá um reencontro com ninguém menos que Dan Stulbach...

• ... Os atores marcaram época pelo trabalho em “Mulheres Apaixonadas”, pela discussão da violência doméstica. As cenas de raquetada.

C´est fini

Com a nova fase de “Reis – A Divisão” em seus primeiros momentos, Roboão(Heitor Martinez) e Maalate (Bianka Fernandes) têm como filhos: Jeús (Romulo Weber), Samarias (Rafael Gualandi) e Zaã (Diogo Tarré).

Já a família de Roboão e Maaca (Juliana Knust) é composta por Abias (Gabriel Vivan), Atai (Bernardo Busnello), Asa (ator-mirim Miguel Moro), Ziza (Eike Duarte) e Selomite (Artur Guterres).

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!