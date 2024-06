Lucas Souza é hospitalizado após ter suposto affair revelado

Susto! No último sábado, dia 8, Lucas Souza passou por um mal-estar e foi encaminhado para um hospital. Segundo sua assessoria de imprensa, o influenciador sofreu com uma crise de ansiedade.

Pelo Instagram, a equipe de Lucas se posicionou e revelou que ele foi hospitalizado para se tratar.

Informamos que Lucas Souza foi hospitalizado no dia de hoje, 08/06, após sentir fortes dores no peito e na cabeça, dificuldade de respiração e espasmos musculares. Ele foi diagnosticado com crise de ansiedade, seguida de hipertensão. Lucas está medicado e segue em observação na unidade hospitalar em que se encontra, enquanto aguarda sua pressão arterial voltar ao normal, para que amanhã ele cumpra sua agenda de trabalho normalmente.

Mesmo com o pedido médico para que ficasse em repouso, Souza surgiu nos Stories neste domingo, dia 9. Ele aproveitou para tranquilizar os fãs de que já está melhorando e que teria um compromisso de trabalho, por isso não ia descansar.

Vale lembrar, que a situação aconteceu após o vazamento de um suposto vídeo em que Lucas aparecia em um momento íntimo com outro homem. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, os dois teriam mantido um affair por seis meses.