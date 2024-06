Comédia sucesso da Broadway fará única apresentação no Teatro Lauro Gomes

No domingo do dia 16, às 19h, o Teatro Lauro Gomes de São Bernardo recebe a comédia sucesso da Broadway 'Quem trai por último, trai melhor'. A trama se volta à ambientação das décadas de 1980 e 1990, com humor londrino. Os ingressos já estão disponíveis na https://bilheteriaexpress.com.br, por R$80,00 em valor promocional à compra antecipada, ou R$ 60,00, para os beneficiários de meia-entrada.

SINOPSE

Tudo se passa dentro de uma elegante loja de peles. Gilberto (Oscar Magrini) é gerente e sócio de uma peleteria e, como pretexto para conquistar Silvia (Carla Pagani), a presenteia com um casaco de vison. Os problemas surgem quando César (Ricardo Cicliano), o marido de Silvia, suspeita que algo está acontecendo e decide presentear sua secretária, Brigite (Marisa Maia) com o mesmo vison.

Armando (Marcelo Iazetti), estilista da loja, e Rosita (Carla Fiorini), a secretária, ficam no centro de toda confusão. A situação piora com a chegada antecipada de Beatriz (Adelita Del Sent), esposa de Gilberto e dona da loja. É assim que situações improváveis e encontros inesperados, entre pessoas que não deveriam sequer se encontrar, desencadeiam cenas hilariantes.

O Teatro Lauro Gomes fica na Rua Helena Jacquey, 171 - Rudge Ramos.