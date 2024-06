Lição de casa

É fato que os números não mentem. Entretanto, é preciso saber como interpretar as mensagens que são transmitidas pelos números e, a partir delas, utilizá-los da melhor maneira. A edição de hoje deste Diário traz uma reportagem que pode servir como uma espécie de GPS financeiro para integrantes do meio empresarial, do comércio, dos serviços, e principalmente aqueles que integram o poder público.

O texto que sustenta a manchete deste domingo relata que o Grande ABC possui neste ano o terceiro melhor potencial de consumo do País e o segundo do Estado. E que a cada R$ 100 que serão gastos no País, R$ 1,75 ficará nas sete cidades. Em 2023, assim como nos três anos anteriores, a região figurava em quarto lugar no ranking nacional.

A melhora na classificação resulta em R$ 2,3 bilhões a mais na economia regional. Mas a coisa não é tão simples, Marcos Pazzini, responsável pelo levantamento, destaca que há sim um ganho de dinheiro, mas isso não significa que ele será gasto aqui. Caberá aos empresários, comerciantes, prestadores de serviços e ao poder público criar atrativos para que este montante circule pelos municípios e não em outras regiões.

Uma das formas de os dirigentes públicos impedirem a fuga deste capital é a melhora do ambiente de negócios. E isso pode ocorrer de várias formas. Uma delas é a desburocratização. A facilitação para que investidores possam vislumbrar no Grande ABC um ponto em que possam ter lucro e, ao mesmo tempo, gerar emprego e divisas.

A mensagem vale para aqueles que estão no poder, mas também para os postulantes, que almejam comandar um dos sete municípios ou mesmo uma cadeira no Legislativo.

É da união de todos os poderes, bem como de todos os setores, que poderá vir um direcionamento em relação ao futuro desta região, que é tão forte e ao mesmo tempo tão necessitada de boas ideias, para que assim possa avançar rumo ao futuro.