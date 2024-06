Gkay revela com qual celebridade trocaria de guarda-roupa: - Dua Lipa, gosto do estilo dela

Depois de se envolver em algumas polêmicas e receber várias críticas por seu modo de agir ao longo dos anos, Gkay se tornou referência em estilo. A influenciadora, que aos poucos foi conquistando seu espaço nas semanas de moda, revelou com exclusividade com quem trocaria de guarda-roupa se pudesse. A escolhida foi a cantora Dua Lipa.

Após pensar por alguns instantes, Gkay contou o que acha parecido entre seu estilo e o de Dua:

- Se eu pudesse trocar de guarda-roupa com algum famoso, acho que seria com a Dua Lipa. Gosto do estilo dela, porque é um estilo múltiplo, ela não se prende a uma coisa só. Acho que é bem parecido com o que eu gostaria de usar. Porque eu não me encaixo em um estilo só, gosto de provar estilos, provar tendências, me jogar, me aventurar.

Vale lembrar que ao curtir eventos, o nome da humorista sempre fica entre os mais falados por apostar em peças diferentonas.