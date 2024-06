Bárbara Evans atualiza estado de saúde do filho, Antônio: - Recuperando muito bem

Bárbara Evans tranquilizou os seguidores ao atualizar sobre o estado de saúde do filho, Antônio. O pequeno está internado com um quadro de bronquiolite na UTI, mas apresentou uma evolução positiva em seu quadro clínico na madrugada deste sábado, dia 8. A filha de Monique Evans ainda disse que o uso do oxigênio foi reduzido após uma melhora na saturação do pequeno.

- A noite foi maravilhosa. Nosso denguinho está se recuperando muito bem, está respondendo bem com esse novo aparelho. Estamos muito felizes. Essa noite ele estava em 50% de oxigênio e eles fazem um exame para saber quanto de oxigênio ele está absorvendo. Estava bem bom e eles diminuíram o oxigênio, disse Bárbara nos Stories.

Ela ainda falou que o uso de um novo aparelho foi fundamental para a melhora do filho:

- Esse aparelho ajuda o pulmãozinho a respirar. Coisas técnicas. Ele tá bem, a frequência cardíaca tá ótima, a saturação tá ótima. Estamos evoluindo bem. Graças a Deus.

Segundo Evans, aos poucos os médicos seguirão reduzindo o uso dos aparelhos para auxiliar a respiração:

- Por enquanto ainda não diminuíram a pressão, ainda vai fazer 24 e eles vão ver se vão tirar ou se vão regredir, sair e voltar para o cateter até ficar sem nada. Os médicos é que vão decidir, explicou.