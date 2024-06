Lulu Santos é internado após mal-estar e cancela show no Rio de Janeiro

Neste sábado, dia 8, Lulu Santos pegou os seguidores de surpresa ao revelar que teve um mal-estar na última sexta-feira, dia 7, e precisou ser encaminhado para o hospital às pressas. O cantor está na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro.

Segundo a nota publicada pela equipe do artista, Lulu seguirá sob observação médica nas próximas 48 horas e, por esse motivo, precisou cancelar seu compromisso no evento João Rock.

Devido a um mal-estar sentido em sua casa na tarde de ontem, 07/06, o cantor Lulu Santos deu entrada na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, onde por orientação médica permanecerá internado em observação clínica nas próximas 48 horas. O cantor está sob cuidados médicos e o quadro de saúde é estável. Em função do ocorrido, está cancelada a participação do artista nos festivais: João Rock, 08/06, e Salve O Sul, 09/06.