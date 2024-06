Cauã Reymond revela morte de cachorro envenenado: Descansa

Depois de compartilhar que seus dois cães tinham sido envenenados em casa, Cauã Reymond compartilhou uma notícia que partiu o coração de seus fãs neste sábado, dia 8. O ator usou as redes sociais para contar que Romeu, um de seus animais de estimação, não sobreviveu.

O cachorro da raça rottweiler morreu após ser possivelmente envenenado com chumbinho em um pedaço de carne. O animalzinho estava sob cuidados médicos, mas não resistiu.

No Instagram, Cauã publico um vídeo com diversos momentos do pet e se despediu:

Meu Romeuzin se foi. Nunca pensei que seria tão triste e dolorido. Te amo, meu amigo Memeu. Descansa.