Cetesb aplica multa de R$ 282 mil à Recap devido a ‘geada química’

A Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) anunciou nesta sexta-feira (7) que vai multar a Recap (Refinaria de Capuava, da Petrobras), no Polo Petroquímico de Mauá, devido à precipitação de um pó branco na região ocorrido no último dia 25 de maio. O valor da multa é de R$ 282.800.

Em nota enviada ao Diário, a Cetesb diz que emitiu multa “pela emissão de material particulado na atmosfera, o que pode tornar o ar impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde, além de causar inconvenientes ao bem estar público”.

A companhia também informou que a Recap “terá de cumprir, de imediato, as seguintes exigências: tomar medidas de controle para eliminar a emissão de material particulado proveniente do processo de craqueamento catalítico na atmosfera; e apresentar plano com cronograma de implantação de medidas de controle ambiental adicionais, para corrigir definitivamente as falhas que têm causado eventos de poluição e que foram autuados pela Cesteb em 16/05/2022, 25/04/2024 e 07/06/2024”.

A médica endocrinologista Angela Zaccarelli, que estuda os impactos do Polo Petroquímico na região há mais de 30 anos, diz considerar que a multa não é suficiente. “Este valor é muito baixo para o que está acontecendo com a população, que está sendo atingida pelo pó branco. As pessoas estão saindo das suas casas, como já aconteceu, por problemas de vias aéreas superiores e inferiores, como asma, doenças de pele e olhos. Ainda não sabemos os elementos químicos deste material”, disse.

HISTÓRICO

Moradores do Parque São Vicente e Jardim Araguaia, que ficam perto do Polo Petroquímico de Mauá, acordaram no dia 25 com um pó fino e branco na superfície dos carros e nas áreas abertas das residências. A fuligem que caiu do céu pela madrugada era fina e não apresentava cheiro.

Em comunicado, a Petrobras destacou que se tratava de uma “emissão pontual de material particulado, durante o processo de partida de unidades na Refinaria de Capuava, que voltava de uma parada programada de manutenção”. Segundo a companhia, “o pó é inofensivo às pessoas e ao meio ambiente”.

A Recap já havia sido multada pela Cetesb em 2000 pelo mesmo motivo.