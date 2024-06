Fila das sete está movimentada na Globo e deve apressar retorno de autora

A Globo tem dado uma atenção muito especial ao seu horário de novelas das sete da noite com o objetivo de estabilizar a faixa. “Família é Tudo”, escrita por Daniel Ortiz, continua atingindo bons índices de audiência, apostando em drama, romances e um pouco de comédia. Observa-se até uma pegada meio infantil, algo muito com a marca do SBT, ao investir no “romance” entre cachorros. Tudo bem, do jogo.

Depois de “Família é Tudo”, as fichas serão apostadas em “Volta por cima”, uma trama da Claudia Souto, com Jéssica Ellen, Amaury Lorenzo, Millhem Cortaz, Fabricio Boliveira, entre outros.

Vai contar a história de Madalena (Ellen), uma personagem batalhadora, que precisou adiar projetos pessoais para ajudar no sustento da família.

Na sequência, no mesmo horário, está previsto o retorno de Rosane Svartman, a mesma de “Vai na Fé” e outros tantos trabalhos. A autora é uma máquina de produzir sucessos, tanto para TV aberta quanto streaming e, não à toa, é uma das mais prestigiadas da casa já há algum tempo. Apesar de seus roteiros atingirem “ibope de novela das nove”, Svartman não esconde sua preferência por escrever para as 19h, onde se sente muito à vontade.

A autora Izabel de Oliveira, recontratada recentemente, também desenvolve um roteiro para a fila das 19h.

Nova fase

Também protagonista, Marcelo Valle assume o rei Jeroboão, em substituição a Vitor Novello, na nova fase de “Reis – A Divisão”.

“Um personagem bastante instigante e desafiador. Estou muito feliz e grato”, declarou o ator à coluna.

“Fiz ‘Apocalipse’ na Record em 2017 e, de lá pra cá, namoramos um pouco meu retorno à casa... O momento chegou agora em ‘Reis’”, conclui.

Devagar, devagarinho

A primeira impressão, nessas gravações do novo “Bake Off”, segundo quem acompanha os trabalhos, é que Fabiana Karla, Carole Crema e André Mifano ainda vão precisar de um tempo para embalar.

Em relação à antiga equipe, dispensada pelo SBT, estão muito atrás.

Festival de Inverno

O Canal Brasil vai transmitir pela segunda vez o Festival de Inverno, com shows de atrações como Ney Matogrosso, Nando Reis, Alcione, Thiaguinho e Ferrugem.

Evento marcado para os dias 5, 6, 7, 12, 13 e 14 de julho na Marina da Glória, no Rio de Janeiro, e poderá ser assistido também pelo Globoplay + Canais.

Sempre merecidas

Sempre foi assim, mas agora, por ocasião do lançamento da sua recente biografia, "O indomável: João Carlos Martins entre Som e Silêncio", o maestro está sendo alvo de várias homenagens.

Mais que justas e oportunas. Um orgulho para a cultura do nosso país. Martins será o entrevistado do “Canal Livre”, da Band, neste domingo, a partir das 23h30.

Aí não



Esta coluna sempre estimula o bom jornalismo e reconhece no Daniel Adjuto um apresentador com enormes qualidades.

Agora não tem nada a ver, dentro de um telejornal do SBT em Brasília, dar receita de bolo ou fazer um outro prato qualquer. Uma mistura do nada com o sem sentido

Falta de juízo

No futebol, com repercussão em todo noticiário, sempre existiram irresponsabilidades, que indiretamente contribuíram para incitar brigas entre torcidas, muitas com desfechos bem lamentáveis.

Aí aparece o presidente do Botafogo, John Textor e não para de acender fósforo em posto de gasolina. Já há todo um clima de apreensão em torno dos jogos contra o Palmeiras na Libertadores, no Rio e em São Paulo.

Entrevista

Presente em todas as listas dos assuntos mais comentados da semana, Marcelo Anthony será o entrevistado de amanhã no “Domingo Espetacular”, da Record. Trabalho da Ana Paula Gomes, em Lisboa.

E vai explicar direitinho de toda essa história. Ele pode estar corretor, mas quem é ator nunca deixa de ser ator.

Joga contra

A Olimpíada é sempre uma Olimpíada e a de Paris, como todas promete atrair a atenção do mundo inteiro.

Na parte que nos toca, o fuso de cinco horas, evidentemente, será um empecilho natural, porque a maioria das competições irá acontecer durante expediente de trabalho. Esta, sem dúvida, será uma das maiores dificuldades.

Grade

A programação da Globo, neste sábado, estará um pouco modificada, especialmente na faixa da noite, com as exibições do “Jornal Nacional” e “Renascer” antecipadas por causa do amistoso da seleção brasileira.

O “Altas Horas”, do Serginho Groisman, diante disso, deve começar por volta da meia-noite.

Chegando a hora

Na quarta-feira da semana que vem, Eliana vai gravar seu último programa no SBT, um especial de despedida, que irá ao ar no dia 23.

Importante destacar, de parte a parte, a forma elegante como essa sua saída está acontecendo.

Bate – Rebate

· As atrizes Dayanna Maia e Nicolli Souto vão estrear na televisão em “A Rainha da Pérsia”, que entra em exibição na Record a partir do dia 17.

· Bruno Miranda, mais conhecido como Borat do “Amor & Sexo” com Fernanda Lima, vai aparecer em uma sequência da novela “Família é Tudo”.

· Como ator, será o primeiro trabalho do Borat na Globo, que ficou anos como assistente de palco na Globo...

· ... O profissional, vale lembrar, esteve em “Gênesis”, produção da Record.

· A Warner Music, dentro do projeto "Continental 80 anos", se prepara para disponibilizar nas plataformas digitais o grande acervo da gravadora, adquirida 1993...

· ... Neste mês, serão vários os lançamentos, que incluem a compositora Anastácia, a Rainha do Forró, Cezar & Paulinho e Adriana.

· Globoplay está confirmando para quinta que vem o lançamento da série “O Jogo que Mudou a História”, em 10 episódios...

· ... Como parte do anúncio do lançamento, a informação de que mais de 4.350 artistas, entre elenco, participações e figuração participaram deste trabalho...

· ... A direção artística é de Raoni Seixas.

· Band vai acelerar o passo para ajustar o que ainda falta sobre o novo programa das manhãs do Joel Datena...

· ... O que se sabe é que haverá uma integração muito forte com toda a rede.

A EPTV, de Campinas, está comemorando os 27 anos do “Terra da Gente”, um programa totalmente dedicado à natureza.

Sempre foi muito bem feito, o que explica a sua longevidade e uma produção sempre preocupada em ouvir cientistas e observadores pioneiros da atividade.

