Sem Kate Middleton, Príncipe William vai a casamento de duque bilionário; Príncipe Harry teria recusado convite

Sem Kate Middleton, Príncipe William marcou presença nesta sexta-feira, dia 7, no casamento de seu grande amigo Hugh Grosvenor, o conhecido Duque de Westminster. O herdeiro ao trono desempenhou um papel importante na cerimônia, recepcionando os convidados. E não é para menos, já que além de amigo de longa data, também escolheu Grosvenor para ser padrinho de seu primogênito, George.

Acontece que Hugh não é próximo apenas de William, e muito menos é padrinho apenas de George. O duque bilionário também é um dos grandes amigos de Príncipe Harry e padrinho de Archie, primeiro filho do caçula com Meghan Markle. Semanas atrás, ele foi alvo de polêmica após a notícia de que um dos amigos não compareceria ao casamento.

Pois é, segundo o jornal Page Six, Harry decidiu recusar o convite para que sua presença não roubasse a atenção do casamento de Hugh. Vale lembrar que o ruivo está em uma longa briga familiar com o irmão e o pai, Rei Charles III. Um fonte contou ao jornal que Harry ligou para o amigo na intenção de explicar sua ausência e Hugh acabou concordando com a decisão:

Harry realmente recebeu um cartão de salve a data há alguns meses, mas ligou para Hugh e disse que seria muito estranho se ele e Meghan Markle comparecessem, então ele pediu desculpas e Hugh entendeu.

De volta ao casamento, Princesa Eugenie foi um dos membros da realeza a marcar presença. No entanto, a lista de convidados reais parou por aí, visto que Rei Charles III e Rainha Camilla também não compareceram à cerimônia. Vale lembrar que o monarca, assim como Kate Middleton, também está enfrentando uma luta contra o câncer.

Apesar de todas essas prévias polêmicas, a união de Hugh com Olivia Henson foi considerada o casamento do ano na Grã-Bretanha. Os dois oficializaram na Catedral de Chester, na Inglaterra.