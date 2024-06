Novo livro de Jogos Vorazes com história de Haymitch vai ser lançado - e terá filme

Preparados para voltar a Panem? Os Jogos Vorazes estão de volta! Nesta quinta-feira, dia 6, os fãs da saga de Suzanne Collins foram surpreendidos com uma baita notícia: o quinto livro vai ser lançado - e terá filme.

Sunrise on the Reaping (Alvorecer da Colheita, em tradução livre para o português), chega às livrarias em março de 2025 e contará a história da quinquagésima edição dos Jogos Vorazes, a mesma em que Haymitch Abernathy se tornou o vencedor. Ou seja, será ambientada 40 anos depois de A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes e 24 anos da aventura de Katniss Everdeen.

Com Sunrise on the Reaping, fui inspirada pela ideia de submissão implícita de David Hume. Nas suas palavras dele: a facilidade com que muitos são governados por poucos. A história também se prestou a um mergulho mais profundo no uso da propaganda e no poder daqueles que controlam a narrativa. A questão real ou não real? parece mais urgente para mim a cada dia, explicou a autora, Suzanne Collins, para a Associated Press.

E tem mais! A Lionsgate confirmou que o livro vai virar filme e deve chegar aos cinemas em 2026. Eba!