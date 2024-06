Curtindo o São João da Thay, Lucas Lima rebate comentário de internauta sobre Sandy: Que baita besteira

Lucas Lima foi uma das celebridades convidadas por Thaynara OG para curtir o São João da Thay nos Lençóis Maranhenses e não poderia estar mais feliz. No Instagram, o cantor celebrou a viagem ao compartilhar um vídeo com os melhores momentos do passeio e mostrou que está se divertindo muito.

Na legenda do registro, em que aparece na companhia de amigos e famosos que também estão curtindo as paisagens naturais e a festa realizada no Maranhão, o artista agradeceu o convite:

Lençóis Maranhenses? não é uma visita, é um ACONTECIMENTO. Thaynara OG eu não tenho PALAVRAS pra te agradecer por esse convite. Que experiência? E que amigos INCRÍVEIS e MALUCOS que eu fiz!

Na sessão de comentários, a apresentadora declarou estar feliz em vê-lo tão alegre.

Eu fico TÃO FELIZ te vendo aproveitar cada minuto! Obrigada por vir de coração aberto e por ter se conectado com minha terrinha!

Enquanto o cantor segue mostrando toda a diversão da viagem, alguns internautas estão usando as redes sociais para opinar sobre as publicações e ainda fazer especulações sobre como teria sido o casamento entre ele e Sandy. No X - antigo Twitter - uma usuária escreveu:

O ex-marido da Sandy foi lá no São João da Thay e eu fico pensando quantas chances esse moço perdeu de ser uma mini celebridade normal e aproveitar um boca livre, uma festa, uma bobagem, apenas porque Sandy é discreta e quer se preservar.

Após ler o post, Lucas não conseguiu ficar quieto e fez questão de rebater o comentário:

Que baita besteira tu escreveu.