Palavra do Leitor - 6 de junho de 2024

Gilberto Costa

‘Ao sr. Gilberto Costa’ (Opinião, ontem). Eu quero crer que o editorialista do Diário tenha se confundido ao relatar que o líder do governo na Câmara de São Caetano tentou transformar o prefeito José Auricchio Júnior em vítima da repórter Camila Pergentino. Não é possível que seja verdade.

Anselmo Brusquer

São Bernardo

Apelo a Auricchio

Sr. prefeito de São Caetano, em setembro do ano passado, passei no projeto agente sênior, e até hoje não fui chamado. Estou na lista de espera sob o número 139. O prefeito renovou os contratos de quem já está no projeto e não chama mais ninguém. Já mandei quatro cartas para ele e não tenho resposta. Já estou passando até necessidades. Ajude-me, pelo amor de Deus, sr. prefeito, e me chame para trabalhar.

Fernando Zucatelli

São Caetano

Parada LGBT

“Parada LGBT+ reúne 73 mil no ‘resgate’ das cores verde a amarela” (Setecidades, dia 3). Sou heterossexual e, assim como expressivo número de setecidadenses, jamais me atreveria a expor crítica preconceituosa contra qualquer pessoa em razão de sua forma de agir e de se comportar em sua intimidade. Não somos melhores que ninguém. Somos pessoas livres, sem o desejo de criminalizar a homofobia, mas de valorizar o amor que transforma. O exercício do julgar jamais caberá a qualquer um de nós, principalmente porque somos todos nós resultados de nossas educações, criações e formações, frutos da vida e, consequentemente, seres humanos.

Cecél Garcia

Santo André

Contas públicas

Lula está se lixando para o “equilíbrio fiscal” e, acreditando que o “arcabouço fiscal” seja a mágica para controlar as despesas, segue com sua desenfreada gastança. Acostumado ao toma-lá-dá-cá com os congressistas, mas sem folga no orçamento, a fonte secou. É a explicação do insucesso no “convencimento” dos deputados e senadores para as aprovações das suas duvidosas ou más pretensões. Lula, sem reduzir drasticamente as despesas, a exemplo de Javier Milei para reerguer a combalida Argentina, está fora de cogitação. Assim, sem “equilíbrio fiscal” e sem “estabilidade jurídica” no Brasil, o que está ruim vai piorar ainda mais.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)

Santos

‘Santos desperdiça a chance de voltar à liderança no Sul’ (Esportes, dia 4). O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, deve repensar a contratação do técnico Carille. Já é a segunda derrota e poderá ficar em breve fora das primeiras colocações, reavivando o drama de permanecer em 2025 na Segunda Divisão do Brasileiro. É hora de providência, de começar a pensar em Mano Menezes e Vanderlei Luxemburgo, entre outros.

Eduardo Furtado

Mauá