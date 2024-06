Na medição do Ibope é um erro apresentar a soma do streaming e da TV paga

O estudo detalhado da audiência é uma tarefa, por si só, das mais complicadas. Um resultado sempre vem cercado de uma série de outros fatores, que apenas pessoas altamente capacitadas são capazes de efetuar uma leitura mais justa.

Isto posto, agora para complicar ainda mais um cenário, que sempre deu margem a discussões, além do que já vinha acontecendo com a TV por assinatura, foi resolvido colocar no mesmo bolo a soma das plataformas.

Nada a ver. No entender daqueles que trabalham diretamente com isso, tanto para os canais pagos, como para o streaming, os seus resultados poderiam ser perfeitamente colocados desde que em iguais critérios aos da televisão convencional, com os nomes e desempenhos de cada um, mencionados. Netflix tanto, Prime, outro tanto e assim por diante.

O tratamento, no mínimo, seria igual e mais honesto, semelhante ao que é oferecido à Globo, Record, SBT, Band, Rede TV! e companhia bela. Nunca num bolo só, o que serve apenas para passar a falsa impressão de uma força muito longe de corresponder com a realidade.

Se ainda não existem condições de fazer isso, classificar uma por uma, então não façam, porque hoje o que temos aí é um trabalho que pode induzir a interpretações completamente enganosas.





TV Tudo





Passeio Completo

Ana Furtado comemora o sucesso do programa de viagens, “Passeio Completo”, no seu canal do YouTube, já com milhares de visualizações e a primeira temporada inteiramente disponibilizada, num total de nove episódios.

“Posso adiantar que a segunda temporada chegará em breve e já estou planejando também a terceira”, diz Ana. Além desse projeto no YT, ela mantém seus trabalhos na TV como Embaixadora oficial das premiações da TNT, como Emmy, Grammy e Oscar.

Vai que vai



Dudu de Oliveira está no elenco de “Reis” desde a quarta temporada como o anjo Mikhail.

E já pode ser confirmado na 12, A Emboscada, com suas gravações começando no Rio de Janeiro.

Iniciativa

Neymar vai colaborar com Patrícia Poeta em um novo evento, no mês que vem, para ajudar as vítimas da tragédia do Rio Grande do Sul.

O jogador já autografou uma camisa do Brasil e outra do Al-Hilal para Patrícia leiloar em favor dos desabrigados.

Desenvolvimento



O que será que cada geração busca em um romance? A pergunta move a proposta de “Ageless Love”, nova aposta da Floresta.

O reality show está em desenvolvimento e foi apresentado na última edição do L.A. Screenings por Adriana “Dida” Silva, VP e Diretora Geral da produtora da Sony Pictures Television no Brasil.

O formato



Neste reality de relacionamento, um grupo de avós e seus netos - todos solteiros - tem o mesmo objetivo: encontrar um novo amor.

“Vamos descobrir o que os netos têm para ensinar aos seus avós sobre relacionamentos – e vice-versa!”, comenta Dida. O projeto já está em negociação com alguns players.

Finalmente



O Globoplay estreia nesta quinta-feira a série “Os Parças”, estrelada por Tom Cavalcante, Tirullipa, Whindersson Nunes e Bruno de Luca.

Quem também tem uma participação importante no programa é a atriz Karina Dohme, como Cintia.

(Crédito: Aline Arruda/Divulgação)

Modo silencioso



Não sei se é desinformação da coluna ou alguma coisa diferente está acontecendo de fato, mas são bem raras até aqui as informações sobre a montagem do canal CNBC.

A última que se tem notícia foi a sede na Berrini, que deve estar em processo de montagem.

Trilha

O remake de “Dona Beja” só deve ser lançado em 2025, após “Beleza Fatal”, na plataforma Max.

Porém, sua trilha sonora especial já começou a ser discutida pelos produtores.

Não esqueceu

“No Rancho Fundo”, na opinião de uma boa maioria, é a melhor novela da Globo atualmente em cartaz, muito devido à sua história, de autoria de Mario Teixeira, e de um elenco bem escolhido.

O que, mais uma vez, demonstra: fazer boa novela é como andar de bicicleta: nunca se esquece. E um incentivo também para deixar remakes só em situações de extrema necessidade.

Muita ação



Francisca Queiroz, a guerreira Artemísia de “A Rainha da Pérsia”, está vivendo uma situação, nova para ela, nas gravações desta semana. Quase não tem fala, mas muita cena de ação.

Posicionada em várias sequências de batalha, a comandante da frota naval de Xerxes (Carlo Porto) elimina os inimigos e se consagra junto ao rei. Estreia dia 17 na Record.

Bate – Rebate

• Depois de 15 anos no ar, vai ao ar no próximo domingo a última edição do quadro “Beleza Renovada”...

• ... Também como consequência desses momentos finais do “Eliana” no SBT...

• ... "Eliana" que, domingo, terá ainda como atração uma visita à casa de Ana Castela, em Londrina.

• Lázaro Ramos será o Homenageado Nacional do 31º Festival de Cinema de Vitória...

• ... A cerimônia vai acontecer no dia 25 de julho, às 19h, no Teatro Glória, no Sesc Glória, no Espírito Santo.

• A partir desta quinta-feira, a BandNews FM inicia uma parceria para o monitoramento do trânsito em São Paulo...

• ... Este trabalho, que vai permitir atualizações em tempo real, será realizado em parceria com o Waze, aplicativo colaborativo de navegação,

• Com um elenco liderado por Luís Miranda, Caio Blat, Luisa Arraes, Rodrigo Lombardi e Eduardo Sterblitch, “Grande Sertão”, dirigido por Guel Arraes, estreia nesta quinta-feira em cinemas de 121 cidades de 24 estados do país...

• ... A propósito de Luísa Arraes, já se tornou um dos principais destaques de “No Rancho Fundo”.

• Atriz e roteirista, Carolina Romano estrela o monólogo “Exausta, em cena”...

• ... O espetáculo, que entra em cartaz nesta sexta-feira no Teatro Horus, na Mooca, em São Paulo, discute a influência das redes sociais sobre a vida das pessoas.

• Já, Ernani Moraes, depois de 15 anos, volta aos palcos paulistanos para interpretar um homem de negócios que é sequestrado...

• ... O espetáculo “Órfãos”, de Lyle Kessler, estreia no Teatro Faap no próximo dia 12.

C' est fini

A Rede TV!, como havia prometido, deslocou todo pessoal da equipe do Netão para outros programas.

Por aí se entenda, “Superpop”, Geraldo Luís, gerência e sorteios. Todos devidamente na ativa.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!