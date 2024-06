Nasce Kaleb, primeiro filho de Bia Miranda e DJ Buarque

A família aumentou! Nesta quarta-feira, dia 5, nasceu o pequeno Kaleb, primeiro filho de Bia Miranda e DJ Buarque. A notícia do nascimento foi divulgada no perfil do Instagram de Buarque, quando postou nos Stories a novidade.

Beatryz, o que você fez hoje foi a coisa mais forte e linda que eu já vi em toda a minha vida. Obrigado pelo meu maior presente, te amo. Minha vida mudou! Meu filho nasceu, cara, escreveu.

Durante a gestação, a influenciadora digital compartilhou diversos momentos do período único com os seus fãs e seguidores. Ela chegou, até, a contar quando seu tampão mucoso saiu, na reta final da gestação.

Felicidades para a família!