Bárbara Evans relata susto após cair energia do hospital em que o filho está internado

Bárbara Evans está com o coração apertado enquanto o filho Antônio segue internado na UTI com bronquiolite. Por enfrentar, dificuldades respiratórias, o pequeno precisou colocar um cateter nasal de alto fluxo. Na noite da última terça-feira, dia 4, a modelo surgiu chorando nas redes sociais e fez um desabafo.

Nos Stories do Instagram, a artista confessou que está com muita saudade dos outros filhos, Ayla e Álvaro, mas não consegue ir vê-los por não querer deixar a companhia de Antônio.

- Tem momentos que somos fortes, outros que desabamos. Muita saudade das crianças em casa, mas está tudo correndo bem. O Antônio colocou o cateter, que é para ele respirar melhor e agora a gente tem que esperar algumas horas para começar a ver melhor. Mas é isso, está tudo bem, só estou cansada fisicamente, mentalmente, morrendo de saudades das crianças, da minha família, da minha casa... Mas eu não consigo ir embora e deixar ele aqui para ver as outras crianças, mesmo que o Gustavo fique, eu não consigo. Estou com saudade, eu sei que eles também devem estar com saudade de mim, mas agora quem precisa de mim é o Antonio. Entao eu vou ficar forte aqui com ele do lado dele e logo a gente vai estar voltando pra casa, mas está tudo bem. Eu que estou cansada mesmo e com saudade dos meus outros filhos.

Um tempo depois, ela voltou a conversar com os seguidores e celebrou o fato de que o filho está conseguindo respirar melhor e até sorriu.

- Depois de muito chorar hoje, acabei de subir para o quarto um pouco, tomar um banho, mas ele acabou de fazer uma fisio muito boa, aspiraram o catarro dele e ele sorriu. Denguinho voltou a sorrir, mãe quase morreu do coração com ele sorrindo, respirando. Está com o cateter, mas respirando confortável, sem estar incomodado com um monte de fio, um monte de coisa. Comecei a ver uma melhora no meu filho, graças a Deus. Que assim avance cada vez mais.

Já na manhã desta quarta-feira, dia 5, Bárbara contou que passou por um grande susto ao notar que a energia do hospital havia caído e saiu correndo para ver o pequeno. Felizmente, a UTI possui um gerador.

- Não basta só ser mãe e ter um filho na UTI, 5h40/6h tem que acabar a luz do hospital para dar uma emoção maior. Começou a dar pico de energia aqui no quarto, gente. Não sei nem explicar, todo mundo falando que na UTI tem gerador e para eu não me preocupar, mas o coração de mãe... Peguei a escada e cheguei tão rápido lá. Acordei num susto, vocês não fazem ideia. Cheguei lá, obviamente e não tinha acontecido nada, minha babá enfermeira ficou lá nesse período, só que ela não estava respondendo o telefone. Vocês não têm noção em quantos segundos eu cheguei lá embaixo, do traje. Chegava a tremer.

Mais tarde, compartilhou a boa notícia de que Antônio está evoluindo muito bem.

- Passando para avisar que está tudo bem, Antonio passou bem a noite, fez aspiração, saiu bastante catarro até pela boquinha. Segue aqui no catéter, mas está tudo bem. Está bem sonolento, bem cansadinho, porque o tempo inteiro vem mexer ele. Agora ele vai fazer fisio de novo, vamos colocar um supositório, porque ele ainda não fez cocô e vamos dar um mini banho.

E finalizou gravando um vídeo da pediatra do bebê explicando o que aconteceu, dizendo que ele teve uma resposta muito boa e contando que acredita que conseguirá retirar o cateter em breve.

- O Antônio está com bronquiolite, uma infecção viral, tem maior gravidade em crianças abaixo de dois anos, especialmente em bebês menores de seis meses. Como os meninos acabaram de fazer seis meses, estão dentro da faixa etária. Pode evoluir com desconforto respiratório e foi isso que fez com que a gente trouxesse ele para o hospital. Ontem a gente precisou colocá-lo no cateter nasal de alto fluxo para poder estabilizar a parte respiratória. Ele nunca teve queda de saturação, mas estava com esforço respiratório, por isso que foi colocado cateter. Ele melhorou bastante. Esse cateter de alto fluxo é a medida mais indicada hoje em dia para o tratamento da bronquiolite e ele teve uma resposta muito boa. Hoje ele é uma outra criança, passou bem a noite, padrão respiratório melhorou, a frequência cardíaca dele estabilizou, a escuta pulmonar melhorou e a gente segue agora no tratamento. A programação, quando a gente coloca um bebê em cateter de alto fluxo, é em geral por volta de 48h tentar fazer o desmame e retirar a criança do cateter. Eu acredito que a gente vá conseguir, que ele teve uma boa evolução.