Luana Piovani fala sobre saudade do filho mais velho e desabafa: Tem sido muito difícil

Leoa também desabafa! Luana Piovani abriu o coração em suas redes sociais e falou da saudade do filho mais velho, Dom. O menino é fruto do antigo casamento Pedro Scooby e decidiu, recentemente, morar com o pai no Brasil. Além dele, o ex-casal também teve gêmeos, Bem e Liz, que residem com a mãe em Portugal.

No Instagram, a atriz publicou um texto contando que está passando por um momento difícil em sua vida e que desabou no aeroporto:

Que alivio poder chorar em paz num aeroporto, foi o que fiz essa manha. Chorei, chorei e chorei mais um pouco. Normalmente, essa válvula de escape é utilizada a cada 3,4 dias, mas como os últimos dias foram muito tumultuados, acho que deixei acumular.

O desabafo veio acompanhado de uma sequência de fotos com o filho lamentando a distância entre eles:

Tem sido muito difícil estar longe do meu filho, eu trabalho, durmo, vivo, movimento, mas aqui dentro não tem pedra sobre pedra, mas é impressionante como nós nos adaptamos, você coloca a dor numa prateleira mais alta e vai aprendendo a conviver com ela, mas é só ter cinco minutos de paz que a criança lá de dentro grita: quem matou meus cachorrinhos??.

No texto, Luana ainda falou sobre o quão difícil é falar sobre isso:

Para mim é até difícil escrever a respeito, não sei que adjetivos usar porque é uma mistura de tristeza, indignação, raiva, culpa e impotência. Resolvi compartilhar isso com vocês porque faz anos que tento desmistificar, através do meu exemplo, pessoas famosas. Acho justo que possamos chorar em paz. A fama não nos blinda da vida que é cheia de som e fúria.

Piovani ainda finalizou pedindo justiça por Miguel, menino que caiu do nono andar de um prédio de luxo enquanto sua mãe trabalhava como faxineira. Ela se solidarizou com a dor da mãe e faz um apelo por justiça:

E é pautada nessa minha dor que ainda não consigo direito explicar que peço para que vocês acolham e lutem por Mirtes. Toda vez que minha dor lateja [quando] eu penso no que vive Mirtes, como ela lida com o buraco negro que deve haver no peito dela. São tantas as mães devastadas, por tantas situações e injustiças que só lembrando da frase da Fadinha mesmo: Só Deus conta as lagrimas das mulheres.