Tigre celebra 100% de aproveitamento em casa

Com a vitória por 1 a 0 contra o Ypiranga, no último domingo, no 1º de Maio, o São Bernardo FC manteve a quinta colocação, na zona de classificação para a segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro.

O Tigre manteve os 100% de aproveitamento nas partidas realizadas em casa. Já são quatro vitórias em quatro compromissos no 1º de Maio. Para o técnico Ricardo Catalá, a qualidade da equipe é determinante para a manutenção da marca. “Somos muito fortes no nosso estádio e estamos felizes com isso. Nossa equipe é muito técnica e busca jogar com a bola no chão. Também acho que a qualidade do gramado ajuda a manter o bom nível”, diz o comandante.

O elenco, que tem sofrido com lesões, tomou mais um baque antes da última partida. O atacante Silvinho sofreu um edema na parte posterior da coxa direita e é mais um atleta a desfalcar o Tigre na sequência da Série C.

“Sentimos a falta de qualquer atleta que se lesiona, mas temos de manter a confiança naqueles que entram. A estrela do nosso time é o nosso símbolo, nosso escudo, e é isso que nos traz os pontos para seguirmos com o trabalho”, comenta Catalá.

Apesar de estar com o departamento médico cheio – são nove atletas em recuperação –, o São Bernardo segue na briga na parte de cima da classificação. No momento, a equipe do Grande ABC tem 14 pontos, a dois do líder Botafogo-PB, que tem um jogo a menos.

O zagueiro Paulo Eduardo, fora desde março, e o volante Rodrigo Souza, sem atuar desde abril, estão em transição e são os jogadores em recuperação mais próximos a retornarem aos treinamentos normais com o restante do elenco.

No próximo compromisso, válido pela oitava rodada, o Tigre viajará até Belém, no Pará, para enfrentar o Remo, 13º colocado, com sete pontos.