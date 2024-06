Pedido de explicação sobre o pó da Recap é aprovado

A Câmara dos Vereadores de Mauá aprovou nesta terça-feira (4) um requerimento para cobrar respostas referentes ao episódio da precipitação de um pó branco na região do Polo Petroquímico da cidade, emitido pela Recap (Refinaria de Capuava, da Petrobras) a partir do último dia 25 de maio.

De acordo com o vereador Leonardo Alves (PSDB), autor do requerimento, o objetivo é “buscar compreender os riscos enfrentados pela população devido a essa fuligem, os impactos ambientais que ela acarreta no município e, caso os índices (de poluição) tenham se agravado, saber que medidas a administração pretende adotar em conjunto com o Polo para lidar com essa questão”.

Com o requerimento de explicações aprovado na Câmara dos Vereadores, o Executivo mauaense tem prazo legal de 15 dias, com possibilidade de prorrogação por mais 15 dias, para responder a todas as perguntas levantadas.

A Cetesb (Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental) afirma que o episódio “está na fase final do relatório técnico” e que pode acarretar penalidades e exigências técnicas à refinaria – não há, porém, um prazo para a conclusão da análise.

O pó branco afetou principalmente moradores do Parque São Vicente e Jardim Araguaia, que ficam perto do Polo Petroquímico, cobrindo carros e áreas abertas das residências.

A Recap foi multada pela Cetesb em 2000 por ocorrência semelhante. Na época, a empresa admitiu a emissão de 20 toneladas de material particulado na atmosfera e a multa ambiental foi equivalente a R$ 69.525.