Mauá fará tratamento de hemodiálise

A Prefeitura de Mauá assinou contrato com uma clínica particular da cidade para oferecer aos munícipes o serviço de hemodiálise. Nos últimos dez anos, os pacientes que necessitavam esse tipo de tratamento médico eram obrigados a se deslocarem para outras cidades.

De acordo com a Prefeitura, a partir de agora, de maneira gradual e ao longo dos próximos meses, os pacientes da rede municipal de saúde que necessitam de hemodiálise serão inseridos na rotina da clínica.

“A volta da hemodiálise a Mauá é mais uma prova do nosso compromisso, para humanizar e trazer qualidade de vida para as pessoas, uma vez que os pacientes da cidade não vão mais precisar fazer grandes deslocamentos para ter o tratamento digno que precisam e merecem”, afirmou o prefeito Marcelo Oliveira, no ato de assinatura do convênio.

Ele esteve ao lado da secretária de Saúde Célia Bortoletto, do deputado estadual Rômulo Fernandes e da diretoria da clínica.

Célia Bortoletto ressaltou considerar que esse é mais um avanço que a gestão promove na capacidade de atendimento do SUS no município. “Estou muito feliz por poder fazer parte desse grande momento. Mais um que proporcionamos para a saúde da população de Mauá, nas quais destacamos a retomada da mamografia, o início da informatização da rede e agora a volta da hemodiálise”, disse.

Na segunda-feira (3), o primeiro paciente de Mauá teve acesso ao tratamento.

“O que me deixa mais tranquilo é que vou poder fazer perto de casa, sem muito deslocamento. O tratamento mexe bastante com o organismo”, afirmou Jefferson Cassiano de Almeida.

TRATAMENTO

Hemodiálise é o procedimento no qual uma máquina filtra e limpa o sangue, fazendo parte do trabalho que o rim doente não pode fazer. O procedimento retira do corpo os resíduos prejudiciais à saúde, como o excesso de sal e de líquidos. Também controla a pressão arterial e ajuda o organismo a manter o equilíbrio de substâncias como sódio, potássio, ureia e creatinina.