Zilu Camargo promove festa para celebrar lançamento do podcast Café com Respostas

Zilu Camargo promoveu uma festa na última segunda-feira, dia 3, em São Paulo, para celebrar o lançamento de seu mais novo projeto - o podcast Café com Respostas.

Através das redes sociais, a ex-esposa de Zezé Di Camargo falou mais sobre o objetivo dos bate-papos:

Vou compartilhar com vocês a história de superação de várias mulheres incríveis que conheci nos últimos dias!

Camilla Camargo prestigiou a mãe na data especial. A atriz é fruto do casamento de Zilu Com Zezé, que ainda são pais de Igor e Wanessa Camargo. Para a ocasião, Camilla apostou em um look mais moderno e prático.

Marlene Mattos, amiga de Zilu, também prestigiou a ocasião.