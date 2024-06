Anchieta apresenta lentidão nos dois sentidos

Motoristas enfrentam complicações para se deslocarem em direção ao litoral e à capital pela Via Anchieta e pela Rodovia dos Imigrantes na manhã desta terça-feira (04). A Ecovias, concessionária responsável pelas vias, informou que um alagamento fora da concessão causou congestionamento no sentido litoral na Interligação Baixada, do km 1,8 ao km 0,1, e na Via Anchieta, do km 56 ao km 65. Além disso, o alto fluxo de veículos gerou lentidão no sentido São Paulo na Anchieta, do km 13 ao km 10 e do km 20 ao km 17, e na Imigrantes, do km 16 ao km 14 e do km 65 ao km 62.

Com as dificuldades de tráfego, caminhões e carretas com destino à capital devem utilizar o trecho de serra da Via Anchieta. A situação é agravada pelo tempo encoberto, com chuva em pontos isolados, neblina no topo da serra e visibilidade parcial.

Atualmente, o SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) opera em esquema normal 5X5. A descida é realizada pela pista sul da Via Anchieta e da Rodovia dos Imigrantes, enquanto a subida da serra acontece pela pista norte de ambas as rodovias.

TÚNEIS IMIGRANTES NORTE

Os túneis 13 e 14 (entre o km 53 e o km 52) da Rodovia dos Imigrantes, sentido São Paulo, estão sem energia devido a vandalismo no local. As equipes da Ecovias trabalham para normalizar a situação o mais rápido possível.