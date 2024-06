Região tem todas as cidades com nova vacina da Covid-19

A partir desta terça-feira (4), todas as cidades do Grande ABC terão disponíveis doses para aplicação da nova vacina contra a Covid-19, a Moderna XBB. Está nova fase de imunização visa reforçar a proteção contra o vírus, alinhada às atualizações das vacinas conforme as variantes em circulação. A recomendação é que todos que se enquadram nos critérios estabelecidos em cada município procurem as unidades de saúde para garantir a imunização.

Em Santo André, desde 28 de maio, as 34 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) começaram a vacinar a população com a Moderna XBB. O público-alvo inclui crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias não vacinadas ou com esquema vacinal incompleto. Para se vacinar, é necessário apresentar documento com foto e CPF, além do cartão vacinal, se possível. O atendimento é de segunda a sexta-feira.

Os grupos prioritários, que abrangem pessoas a partir de 5 anos com maior risco para formas graves da doença e idosos com 60 anos ou mais, devem receber doses anuais ou semestrais, conforme o grupo específico. Pessoas de 5 a 59 anos nunca vacinados e que não fazem parte dos grupos prioritários terão a oportunidade de se vacinar com uma dose da vacina. A orientação é a mesma usada nos outros municípios da região.

Em São Bernardo, a vacinação começou na tarde do dia 27, em todas as 34 UBSs, com horário ampliado em 20 delas. A vacinação em São Caetano começou no mesmo dia que o da cidade andreense, também em todas as UBSs, além do Super Centro de Saúde. Em Diadema, a vacina XBB está disponível nas 20 UBSs, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h. Mauá iniciou a vacinação nas unidades básicas, com horários de atendimento estendidos até as 20h em locais como Magini, Flórida e Zaíra 2.

Por usa vez, Ribeirão Pires inicia nesta terça-feira a imunização. As vacinas estão disponíveis em todas as 10 unidades de saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. É essencial levar a caderneta de vacinação, cartão do SUS e documento de identidade.

Rio Grande da Serra também iniciou a imunização com o novo imunizante nesta terça-feira (4). “Em caso de dúvidas, procure a UBS mais próxima de sua residência, ou o Departamento de Vigilância Epidemiológica, localizado na Rua Prefeito Cido Franco, nº 500, 1º andar, Vila Arnoud,” diz comunicado.