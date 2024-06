Metalúrgicos atingem a marca de 115 toneladas de doações para o RS

A campanha de solidariedade do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC já ultrapassou mais de 115 toneladas de doações à população vítima da maior tragédia climática do Rio Grande do Sul. Cerca de 70 toneladas foram entregues desde o início do mês de maio e mais de 45 estão a caminho em parceria com os Correios.

O coordenador da regional São Bernardo do Sindicato, Jonas Brito, lembrou que a campanha segue as orientações da Defesa Civil, sem o envio de roupas. “O foco agora é em alimentos não perecíveis, água potável, produtos de higiene pessoal, materiais de limpeza e ração. Vamos ajudar quem está em situação mais vulnerável. Nossa luta não para!”.

Uma comitiva dos Metalúrgicos do ABC também esteve no Sindicato dos Metalúrgicos de Canoas e Nova Santa Rita, na Grande Porto Alegre, para receber e auxiliar na distribuição dos donativos arrecadados na categoria.

Segundo o coordenador da Regional Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, Marcos Paulo Lourenço, o Marquinhos, muitas empresas também foram afetadas. “Os trabalhadores desses locais não têm mais seus empregos neste momento e precisam do nosso apoio. Somos o Sindicato Cidadão nessas horas também. Em uma tragédia desse porte, sempre estaremos ao lado dos trabalhadores e do povo brasileiro”.