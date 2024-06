Palavra do Leitor - 3 de junho de 2024

Preços altos

Estive no fim de semana no Espaço Verde Chico Mendes na festa Esquenta São João e, como na Entoada Nordestina, os preços estavam muito caros. Milho cozido a R$ 15. Bolo de milho, R$ 13. Sorvete de milho, R$ 13. Vinho quente, R$ 15. Quentão, R$ 15. Baião de dois, R$ 25. Vocês têm que ver que essas festas são para o povão. Uma família com três pessoas gasta num só dia mais de R$ 200, isso é um roubo para o bolso do trabalhador. Desculpe minha sinceridade, mas muito caras as coisas nessa festa.

Fernando Zucatelli

São Caetano

Taxação

Este governo só pensa em arrecadar para depois distribuir aos políticos. Se há previdência privada é por que as pessoas não contam com saúde e educação decentes fornecidas pelo governo, tendo que economizar para se virar no futuro ou ajudar os filhos. Poupe-nos!

Tania Tavares

Capital

Estupros

‘Quatro em cada dez casos de estupro na região ocorrem em São Bernardo’ (Setecidades, dia 30). Ao ver a reportagem, lembrei-me da principal promessa de campanha eleitoral do atual prefeito, de igualar o salário da Guarda Municipal com o da Polícia Militar, como forma de valorização da corporação e melhoria de trabalho que poderia em muito ajudar a segurança da população batateira. Pelo que consta, apenas 5% dos guardas têm este benefício salarial há anos, enquanto o restante precisa dobrar a carga horária, deixando muitas vezes de passar um lazer com a família, ou acaba com a saúde com a sobrecarga e desvalorização dos profissionais da segurança pública. Isso provoca uma falsa sensação de segurança, em que a população acredita numa coisa quando a verdade dói muito mais e nunca é dita da forma real. É hora de o eleitor pesquisar e procurar saber as verdades que nunca aparecem de forma transparente na cidade.

Maria de Lourdes Barbosa dos Santos

São Bernardo

Educação

O ensino está cada vez pior no Brasil. Os professores ficaram assustados com a desvalorização da carreira. O PSDB arrasou o que já não era bom em 25 anos, principalmente em São Paulo. Hoje, quem não tem competência para arrumar um bom emprego vai dar aulas. Caiu o nível dos professores que estão na ativa. Tal qual os alunos, os professores também não leem e nem procuram se informar, pois dar aula é apenas um bico. Pobres das nossas crianças. Ou se valoriza o professor através do mérito, ou vamos ficar na rabeira dos países pobres. E pensar que o Brasil é um país tão rico, como pode estar nesse atraso? Como culpar as crianças se quem deveria ensiná-las também não sabe e não tem compromisso com a aprendizagem? E ainda há quem apoia o absurdo da EAD para professores. Só poderia dar nesse fracasso que hoje vemos. Enfim, todo dinheiro enviado para a educação não se traduz em aprendizado. Estão aí as pesquisas mostrando.

Izabel Avallone

Capital

Depressão

‘Trabalhadores com depressão têm direito a auxílio do INSS’ (Economia, ontem). O Diário, sempre atento e fiel à sua missão de nos informar, esclarece sobre as doenças psicológicas – depressão e ansiedade – que, juntas, somaram 149,3 mil benefícios por incapacidade em nosso País. E esses transtornos psíquicos precisam, de forma emergencial e prioritária, atendimento médico. Pois a depressão já foi compreendida e interpretada como o “mal do século”, portanto não podemos ficar nos tratando e nos automedicando com chazinhos, dipironas, antitérmicos ou antialérgicos. Vamos deixar que médico, psicólogo ou psiquiatra defina o que será melhor.

Cecél Garcia

Santo André