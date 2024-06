Após casamento secreto com Jake Bongiovi, Millie Bobby Brown ostenta roupas se chamando de esposa

Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi se casaram pouco tempo depois de noivarem. A atriz e o filho de Jon Bon Jovi estão juntos desde 2021, trocaram alianças no início de 2024 e decidiram oficializar a união em uma pequena celebração apenas para a família.

A informação foi confirmada pelo vocalista da banda Bon Jovi durante entrevista ao The One Show. Na conversa, o cantor disse que a festa foi muito intimista e o casal escolheu convidar apenas os familiares mais próximos para estarem presentes no momento tão especial.

- Eles estão ótimos, estão absolutamente fantásticos. Foi uma cerimônia muito pequena, um casamento de família, a noiva estava linda.

Agora, curtindo viagem pelos parques temáticos da Universal em Orlando, nos Estados Unidos, a atriz de Stranger Things decidiu agitar os fãs ao ostentar um look completo se chamando de esposa. No boné, a escrita dizia:

A esposa da festa, fazendo referência ao ditado life of the party, a vida da festa, em tradução livre.

Além disso, o short jeans curtinho ainda exibia a palavra na parte de trás em letras garrafais. É muita fofura, né? O casal ainda posou agarradinhos, curtindo muito o passeio enquanto se divertiam nos brinquedos temáticos.