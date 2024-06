Jennifer Lopez e Ben Affleck são flagrados se cumprimentando com beijo na bochecha em meio a rumores de problemas no casamento

E a história continua... Segundo informações da revista norte-americana People, novos indícios de que o relacionamento de Jennifer Lopez e Ben Affleck realmente não está bom rolaram no domingo, dia 2. Tudo porque o ator e JLo se reuniram em Santa Monica, na Califórnia, Estados Unidos, para assistir ao jogo de basquete do filho do astro, Samuel, de 12 anos de idade, fruto de sua antiga relação com Jennifer Garner e um flagra chamou a atenção.

O veículo afirma que os dois teriam sido fotografados dando um beijo na bochecha enquanto se cumprimentavam. Além do casal, também estiveram presentes a mãe de Affleck, Chris Anne Boldt, e a mãe de Samuel, Garner.

Na ocasião, JLo teria usado um top preto de mangas compridas e jeans azul. Enquanto isso, Affleck usou um jeans azul, que combinou com uma camiseta marrom sob uma jaqueta de veludo vermelho e jaqueta.

Vale notar ainda que a revista afirma que aliança de casamento do ator pôde ser vista em seu dedo durante o passeio enquanto ele carregava uma bola de basquete.

Amizade antiga volta para vida de JLo

Acha que terminou? Pois de acordo com o site norte-americano Page Six, Jennifer Lopez teria reatado a amizade com sua melhor amiga, Leah Remini. Segundo análise do veículo, a retomada da amizade das duas poderia ser mais um indício da crise no casamento da cantora com o marido, Ben Affleck.

Não entendeu a ligação entre as duas situações? Calma que a gente te explica! O casal vem dando o que falar por, supostamente, estar vivendo uma grande crise de relacionamento. Agora, a notícia de que JLo teria retomado a amizade com a atriz fomenta ainda mais as teorias de que os pombinhos não estariam em sua melhor fase.

Isso porque as duas amigas de longa data teriam rompido exatamente por causa dos incômodos de Remini com o romance da amiga com o astro hollywoodiano. Ainda conforme o site, as celebridades teriam brigado antes do casamento da cantora com o famoso, em 2022.

Na ocasião, a atriz teria irritado Lopez ao lembrá-la das causas do término do noivado dela com o ator, em 2002. Para quem não sabe, Affleck teve um primeiro relacionamento com Jennifer Lopez no início dos anos 2000. Os dois chegaram a ficar noivos, mas acabaram rompendo e retomaram em 2021, trocando alianças em 2022.

Por fim, as fontes do Page Six relataram que Remini não hesitou ao lembrar a amiga sobre as causas do término de 22 anos atrás:

Ele é egoísta e não é comprometido como parceiro, teria dito a atriz.

Ainda mais, a irritação da cantora teria sido tamanha que, por isso, decidiu não incluir a amiga na lista de convidados do casamento.