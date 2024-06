Festa Junina de Mauá programa Naiara Azevedo, Maneva e Titãs

A 37ª Festa Junina de Mauá chega começa nesta sexta-feira (7) com atrações diversificadas, comidas típicas e reforçando o seu papel de proporcionar lazer, diversão e garantir ajuda ao próximo. Para entrar, será necessário doar um quilo de alimento não perecível. Tudo o que for arrecadado será encaminhado ao Fundo Social de Solidariedade de Mauá e depois destinado às famílias em situação de vulnerabilidade e insegurança alimentar.

A festa será no estacionamento de funcionários da Prefeitura. O palco vai abrigar shows de artistas de renome no cenário musical nacional e nomes locais. O espaço contará ainda com parque de diversões e barracas para alimentação, com oferta de produtos juninos e bebidas. Os portões abrem às 18h, com as apresentações principais previstas para as 21h. No primeiro fim de semana haverá apresentações de Naiara Azevedo (dia 7), Tierry (8) e Xandy de Pilares (9). No segundo, será a vez de Maneva (14), Sidney Magal (15) e Barões da Pisadinha (16). No terceiro, Titãs (21), Mumuzinho (22) e Edson & Hudson (23).



RIBEIRÃO

A cidade de Ribeirão Pires se prepara para receber a 46ª Festa de Santo Antônio, organizada pela Paróquia Nossa Senhora de Fátima, com apoio da Prefeitura da Estância.

O evento, que será realizado nos dias 7, 8, 9, 14, 15 e 16 de junho, promete trazer música, cultura e comidas típicas para o Complexo Ayrton Senna, localizado na Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193, Centro.

A festa terá início na sexta-feira (7), às 18h, com destaque para a apresentação de Leon Félix. No sábado (8), haverá shows do Trio Malaquias. No domingo será a vez de Cambuci da Serra, Música de Poesia, e Gabriel Buscarioli.

O segundo fim de semana do evento começa na sexta-feira (14), com Fabricio Ramos e Banda. No sábado, Arte 21 e Forró do Vital. O encerramento da festa, no domingo (16), contará com o show de Roger e Rogério.