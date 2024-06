Não à política machista

É asqueroso que ainda exista quem se valha do machismo como ativo político. Em pleno Século XXI, quando se imaginava que a diferença de gêneros pudesse estar eliminada do debate público, eis que o Grande ABC se torna celeiro de intolerância. O nível baixou tanto que a prefeita de Rio Grande da Serra, Penha Fumagalli (PSD), tem reclamado frequentemente dos ataques misóginos, disfarçados de críticas à sua administração, que recebe dos adversários. Em São Caetano, do outro lado do balcão, o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) tem se notabilizado por se envolver em episódios que evidenciam seu espírito sexista – que recentemente atingiu a repórter Camila Pergentino, do Diário.

Assim como Penha Fumagalli, a vereadora Bruna Biondi (Psol), de São Caetano, também cansou de ouvir calada os ataques ignóbeis que recebia de Auricchio e resolveu denunciá-lo ao Ministério Público, por violência política de gênero, após ser chamada de ‘tchutchuca’ em evento público cujo tempo o prefeito deveria gastar para prestar contas de seu governo. Dias depois, demonstrando que seu machismo é atávico, portanto incontrolável, o chefe do Executivo são-caetanense impediu a jornalista Camila Pergentino de completar uma pergunta que ela fazia a outra mulher, a então secretária de Saúde, Regina Maura Zetone. Além de misógeno, o episódio agrediu a liberdade de imprensa.

A data das eleições municipais está se aproximando. Daqui a pouco mais de quatro meses, em 6 de outubro, os moradores das sete cidades devem se dirigir às urnas para escolher quem vai governar as cidades, no Executivo e no Legislativo, durante os próximos quatro anos. Será uma oportunidade única para enviar recado claro aos políticos sexistas que infestam e enojam o Grande ABC. Maioria na sociedade, as mulheres têm o poder de – mais do que exigir respeito – se insurgir contra o tratamento preconceituoso e a visão arcaica que boa parte de seus representantes ainda carregam consigo. Não mais! É preciso dar um basta ao machismo, em alto e bom som, aonde quer que ele se manifeste.