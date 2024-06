Palavra do Leitor - 3 de junho de 2024

Saúde em S.Caetano – 1

‘São Caetano reduz em 13,6% o investimento na saúde em 2024’ (Política, ontem). O dinheiro da saúde foi pra onde? Calçada? Chafariz? Rotatórias? Semáforos novos? Já vimos que ter médicos ocupando cadeiras importantes na Prefeitura não é sinônimo de qualidade na saúde e sim precariedade, mas para aqueles que se dizem moradores do município e fazem questão de lamber o chão por onde essa turma passa, não tem problema, mas tem aqueles que têm contato direto com político e quando precisam de alguma coisa, os políticos não fazem questão nenhuma de esconder, pelo contrário postam em suas redes sociais falando que foi uma honra poder estar no “lugar certo” e poder ajudar.





Ana Paula

do Instagram

Saúde em S.Caetano – 2

Cada vez mais os pontos fundamentais são deixados para segundo plano. Saúde, educação, funcionalismo. E o recurso investido somente em obras muitas delas desnecessárias. Mudança já!

José Carlos Molero Junior

do Instagram

Saúde em S.Caetano – 3

Saúde para quê? Vamos colocar piso drenante pra dar mais enchente em locais que nunca tiveram, ou então fazer mais um parque e acabar com mais clubes tradicionais. Ou então fazer mais uma escola, porque tem pouca!

Felipe Barreto Peres

do Instagram

‘Saidinha’

Congresso derruba veto de Lula e ‘saidinha’ é proibida. Segundo a Presidência, a revogação causaria “o enfraquecimento dos laços afetivos-familiares que já são afetados pela própria situação de aprisionamento” (Política, dia 29). E os laços afetivos das famílias que tiveram pessoas assassinadas, estupradas, como ficam? Será que a defesa da ‘saidinha’ seria reflexo de Curitiba?

Walmir Ciosani

São Bernardo





Congresso

O Congresso marcou um golaço a favor dos brasileiros em votação de vários vetos presidenciais do “L” e de Bolsonaro. Este mesmo Congresso que também tem feito muitos gols contra. Vamos lá: 1 – Manutenção do veto de Bolsonaro a uma lei que previa um mecanismo de censura de opiniões e controle das mídias sociais. 2 – Derrubada do veto de “L” da lei que proíbe uso de dinheiro público ao incentivo ao aborto, troca de sexo de crianças e adolescentes e no incentivo as invasões de propriedades alheias, sejam elas rurais ou urbanas. 3 – Derrubada do veto do “L” das ‘saidinhas’ temporárias de presos para visitar as famílias. 4 – Foi votada uma alíquota de 20% para os produtos comprados do exterior até U$ 50 ou aproximados R$ 250, produtos esses oriundos na maioria das vezes dos chineses, que, como sabemos, entre outras coisas, têm muita exploração de mão de obra, numa concorrência desleal com as indústrias nacionais que pagam uma das maiores cargas tributárias do planeta. Isto é o que esperamos de um Congresso que foi eleito para legislar em prol do Brasil não para atender grupos ou pessoas seja de que ideologia ou lado for.





Mauri Fontes

Santo André