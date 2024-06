Joe Jonas termina namoro com modelo após cinco meses

Alguns famosos decidiram fazer mudanças drásticas em 2024 ao colocarem pontos finais no relacionamento. Já diria os Jonas Brothers: Ohhhh this is an S.O.S!

De acordo com a People, Joe Jonas e Stormi Bree não são mais um casal após cinco meses de relacionamento. A história de amor dos pombinhos começou logo após o cantor se divorciar de Sophie Turner.

Em janeiro de 2024, eles foram vistos pela primeira vez, quando foram flagrados saindo de um jatinho particular. Contudo, parece que o romance não durou muito e Joe estaria focado no trabalho enquanto faz turnê mundial com os irmãos.