Ribeirão promove feira de doação de pets e vacinação antirrábica

A Prefeitura de Ribeirão Pires realizará a quarta edição do evento Tigela Cheia neste sábado (1º), das 11h às 16h, no palco da Vila do Doce. A iniciativa, promovida pela Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, inclui vacinação antirrábica, feira de adoção e troca de garrafas plásticas por alimentos para cães e gatos.

A campanha Tigela Cheia é uma ação de incentivo à reciclagem e ao bem-estar animal, em parceria com ONGs (Organizações Não Governamentais), protetores independentes e o Conselho Municipal de Proteção Animal.

Durante o evento, cada quilo de garrafas plásticas arrecadado será convertido em um quilo de alimento para animais. Como referência, um quilo de garrafa pet equivale a 20 unidades de dois litros, 26 unidades de um litro ou 36 unidades de 600 ml. As garrafas recolhidas serão recicladas pela cooperativa local CooperPires.

As ONGs de proteção animal de Ribeirão Pires ou protetores independentes interessados em se beneficiar diretamente do programa “Tigela Cheia” devem realizar a inscrição na sede do Departamento de Proteção à Fauna, localizada na Rua João Domingues de Oliveira, 320, no Centro.