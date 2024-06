Brasil. A Seleção de todas as Copas. Escalada no Grande ABC... ...às vésperas da Copa 94.

Pelé, camisa 10, obteve 46 votos, seguido por Garrincha (o 7) com 36. E a Seleção Brasileira de Futebol de todas as Copas ficou assim escalada pelo Grande ABC: Gilmar dos Santos Neves (32 votos), Carlos Alberto Torres (23), Bellini (13), Mauro 19) e Nilton Santos (29).

No ataque: Garrincha (36), Gerson (21), Zico (19), Pelé (46) e Rivelino (25).

Também foram bem votados: Djalma Santos (20), Zito (17), Falcão (13), Tostão (12), Luiz Pereira (16) e Didi (11).

E OS OUTROS

Ficou claro que eleitores como Alec Duarte (da Editoria de Esportes do Diário), Antonio Carlos Moreno (o gigante do voleibol da região e do Brasil), Armando Corujeira (presidente do Grêmio Esportivo SESI), Claudinho (atacante do EC Santo André) e Clovis Volpi (presidente do Grêmio Mauaense) só votaram em jogadores que viram em campo, o que explica a ausência de monstros sagrados como Leônidas da Silva, artilheiro da Copa de 1938.

Lembrando: estávamos em 1994. Outros cracaços, como Romário e Ronaldo Fenômeno ainda tinham que comer muito arroz com feijão para figurar numa seleção brasileira de todas as copas até então.

O CRAQUE FERNANDES

A Seleção que o Diário formou, com a colaboração dos seus repórteres e demais esportistas, teve uma charge coletiva – com a assinatura do craque Fernandes - publicada em suplemento especial que circulou no domingo, 17 de abril de 1994.

A Copa daquele ano, nos Estados Unidos, apenas se iniciaria em 17 de junho. Até lá, muito seria dito e escrito. Afinal, fazia 24 anos desde a última conquista brasileira num Mundial.

O tetra vinha sendo adiado. E para testemunhar a possível conquista de 1994, o Diário chegou a enviar dois repórteres aos Estados Unidos. Deu certo e o tetracampeonato, finalmente, seria alcançado.

Crédito da charge – Fernandes; Banco de Dados; reprodução: Roberto Nascimento

PARA A HISTÓRIA. A Seleção Brasileira de Todos os Tempos eleita pelos jornalistas e esportistas do Grande ABC em 1994: Carlos Alberto (o primeiro em pé à esquerda), Bellini, Gilmar, Clodoaldo, Milton Santos e Mauro; agachados: Garrincha, Gerson, Zico, Pelé e Rivelino

HOMENAGEM

Envio uma foto do que existe atualmente na Praça dos Expedicionários, em Ribeirão Pires. Um novo monumento em homenagem aos nove pracinhas da cidade que defenderam o Brasil durante a Segunda Guerra Mundial. A obra é fruto de uma página da Memória. Lembra-se, havia apenas um humilde obelisco. O monumento foi inaugurado em 17 de março deste ano.

Pedro Manoel Cordeiro - Ribeirão Pires

OS NOVE PRACINHAS PERPETUADOS - Artêmio Giachello, Carlos Marquez, João de Morais (Juquinha), Ricardo Oliveira, Santo Sachetti, Sebastião Rodrigues, Valdemar Ramalho, Wadhy Cury e Waldemar Cerezoli.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sexta-feira, 3 de junho de 1994 – Edição 8716

MANCHETE – Fim da UFIR aumenta imposto de aplicações.

UFIR – Unidade Fiscal de Referência.

ECONOMIA & EMPRESAS – Habib’s abre mais oito lojas no Grande ABC em um ano. Unidade de Santo André é líder em faturamento.

Reportagem: Rita Camacho.

SANTO ANDRÉ – Paço pode ser tombado.

Reportagem: Danilo Angrimani.

CULTURA & LAZER – Almir Sater abre festa junina no Paço de Mauá.

EM 3 DE JUNHO DE...

1904 – Circulava o mais novo mapa do Estado de São Paulo, edição da Editora Vanorden & Cia, ao custo de 1$500. O mapa trazia as estradas de ferro, navegação fluvial e mais de 500 nomes de cidades, vilas e povoados.

Na Europa, em inglês e francês, aparecia um livro escrito por Santos Dumont sobre seus inventos e aventuras aéreas.

Repercutia a morte de uma mulher na região afogada no poço de sua casa. Suspeitava-se de crime cometido pelo marido, mas a princípio sem provas.

“Pelo que se vê, si há crime, por absoluta falta de provas ficará este como tantos outros impunes”, escrevia o Correio Paulistano.

1924 - Nascia, em Santo André, Nilson Scarpelli, filho do esportista Alfredo Scarpelli e de Aida Copede Scarpelli, de antiga família de imigrantes italianos de São Bernardo. Nilson foi criado em São Bernardo e, nos anos 80, colaborou bastante com o projeto de reconstrução da memória local.

1954 - Fundado o EC IV Centenário, da Vila Sá, Santo André, com sede na rua Rio Claro, 460.

1979 – No Estádio Bruno Daniel, EC Santo André 2, Corinthians Paulista 1. Arnaldo fez os dois gols do Ramalhão. Recorde de público e renda.

“Resultado para ficar na história”, escreveu o editor Donizete Raddi, do Diário.

HOJE

Dia da conscientização contra a obesidade mórbida infantil.

Dia Mundial da Bicicleta.

Na cidade de São Paulo, Dia do Escrevente de Cartório.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Rio Grande do Sul hoje é o aniversário de Campo Novo, Chapada, Colorado e São Luiz Gonzaga.

E mais: Água Preta (PE), Brejo dos Santos (PB), Capitão Enéas (MG), Piranhas (AL) e Porto Murtinho e Sonora (MS).

Santo Carlos Lwanga

3 de junho

E seus 21 companheiros, ugandenses, sofreram o martírio em 1885. Foram canonizados em 1964 pelo papa Paulo VI.

Ilustração: Arquidiocese de São Paulo